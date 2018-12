Időutazás: körbefotóztuk a szeptember 11-i terrortámadásokban megsérült rendőrautót

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","shortLead":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","id":"20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e9369-1b92-4d6b-b2d2-eb4d350d9518","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","timestamp":"2018. december. 27. 12:26","title":"Kamu Index-cikkel veri át az embereket egy adathalász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti polgármester egyik korábbi üzlettársának klubja is jól járt.","shortLead":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti...","id":"20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47ba2b-263b-4ab4-b3fe-030d5c08ac8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","timestamp":"2018. december. 27. 14:23","title":"Újabb tízmilliárd forinttal támogatta meg a határon túli magyar focicsapatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","shortLead":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","id":"20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe7ab7-1c80-49ac-a026-e36fc6cdeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","timestamp":"2018. december. 27. 20:26","title":"Családja szerint megverhették a rabot, aki öngyilkos lett a márianosztrai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, három termék gyártóját megbírságolták.","shortLead":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e2455f-9a2b-478d-bb86-2894085a6889","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","timestamp":"2018. december. 27. 12:12","title":"Húszból három virslinél nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként született focistát többször is rasszista bekiabálásokkal inzultálák szerdán az Internazionale elleni találkozón.","shortLead":"A portugál a Napoli labdarúgójával, Kalidou Koulibalyval közös képet posztolt. A szenegáli szülők gyermekeként...","id":"20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad3167-7cf2-4728-bff7-59cfa119f6ca","keywords":null,"link":"/sport/20181227_cristiano_ronaldo_kalidou_koulibaly_napoli_inter_rasszizmus","timestamp":"2018. december. 27. 18:01","title":"Cristiano Ronaldo kiáll a rasszista inzultus áldozata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl a holtponton.","shortLead":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl...","id":"20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e4c9c5-231b-4da0-9098-ed5ca828585c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","timestamp":"2018. december. 28. 13:15","title":"Ellustult feladatai végzése közben? Mutatunk öt módszert, amivel újra felveheti a ritmust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon? Újságírás-e az, ami a kormányzati médiaholdingnál folyik? Urbán Ágnessel, a Mérték Médiaelemző Műhely kutatójával, egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon...","id":"20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40d70b9-169a-41a0-96c1-edd3698e8e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","timestamp":"2018. december. 28. 06:30","title":"„Ilyen utoljára a középkorban volt” – a magyar médiahelyzet 2018-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét évvel az után, hogy Németországban eltörölték a kötelező sorkatonai szolgálatot, a hadsereg egyik parancsnoka szerint az is szóba kerülhet, hogy más EU-tagállamok polgáraival töltsék fel az üres helyeket.","shortLead":"Hét évvel az után, hogy Németországban eltörölték a kötelező sorkatonai szolgálatot, a hadsereg egyik parancsnoka...","id":"20181227_A_nemetek_is_megnyitnak_hadsereguket_az_EUs_polgarok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10cabb-e26b-41c3-9348-ca5f360d4345","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_A_nemetek_is_megnyitnak_hadsereguket_az_EUs_polgarok_elott","timestamp":"2018. december. 27. 14:27","title":"A németek (is) megnyitnák hadseregüket az EU-s polgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]