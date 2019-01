Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"650bec4d-f2c5-4fa0-92c5-98e0ba9ca870","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ha már ilyen jutányos áron kihoznak egy adagot a Miniszterelnökségen, lehet, hogy a krónikus pénzhiánnyal küzdő egészségügyben is hasznosak lennének.","shortLead":"Ha már ilyen jutányos áron kihoznak egy adagot a Miniszterelnökségen, lehet, hogy a krónikus pénzhiánnyal küzdő...","id":"20190108_Korhazaknak_is_fozhetne_a_Gundel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=650bec4d-f2c5-4fa0-92c5-98e0ba9ca870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c919bc1-23f0-4732-9217-57957b866438","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Korhazaknak_is_fozhetne_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Kórházaknak is főzhetne a Gundel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","shortLead":"Nem tetszett nekik Nagy Blanka „retorikai stílusa”.","id":"20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2923f98-ee03-40db-bc9d-17f29f0ea627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd664dba-f017-4865-b8c8-9f5a36856a71","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Iskolaja_elhatarolodik_a_kecskemeti_tuntetesen_felszolalo_gimnazista_lany_duhos_beszedetol","timestamp":"2019. január. 08. 17:06","title":"Iskolája elhatárolódik a kecskeméti tüntetésen felszólaló gimnazista lány dühös beszédétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta, hogy az eddig feltételezettnél jóval nagyobb hatással van a légkörre a jég alatti biológiai aktivitás.","shortLead":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta...","id":"20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a0a36-24f9-425f-ac54-f8f1ef47745e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 07. 16:03","title":"Kellemetlen hírrel tértek haza a tudósok, akik három hónapig táboroztak a grönlandi jég szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők szabadították ki.



","shortLead":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők...","id":"20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75678d4a-b568-49a8-af29-62ae677d9a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Túszokat ejtett egy esztergomi strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c72669-5c15-4eba-a5f6-d58d35c4cf25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő hajnalra. ","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő hajnalra. ","id":"20190107_Havazas_es_onos_eso_jon_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c72669-5c15-4eba-a5f6-d58d35c4cf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45d123-12be-4fa3-948d-0670ab78e2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Havazas_es_onos_eso_jon_kedden","timestamp":"2019. január. 07. 19:52","title":"Havazás és ónos eső jön kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","shortLead":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","id":"20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b77421-852b-49f5-a4e6-8bb714723426","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","timestamp":"2019. január. 07. 19:51","title":"Két újabb halottja van az ausztriai havazásnak, egy házaspárt sodort el lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás – írta a közútkezelő.","shortLead":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás –...","id":"20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815989aa-9a57-4cac-9c35-db496f2c3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","timestamp":"2019. január. 07. 14:08","title":"Előre megmagyarázza a Magyar Közút, miért nem tudják majd mindenhol eltakarítani a havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]