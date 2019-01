Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3","c_author":"","category":"cegauto","description":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja dobni a vászontetejét.","shortLead":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. És nagyon gyorsan le tudja...","id":"20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afea3-8a4f-44da-8e51-064dfb8c06c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_ledobta_a_tetejet_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_cabriolet","timestamp":"2019. január. 09. 11:21","title":"Ledobta a tetejét: itt a teljesen új Porsche 911 Cabriolet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti tervek szerint már mostantól kötelezően szerepelt volna az oltási programban a bárányhimlő elleni védőoltás, ám a közbeszerzést csak most írták ki.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint már mostantól kötelezően szerepelt volna az oltási programban a bárányhimlő elleni védőoltás...","id":"20190108_baranyhimlo_elleni_oltas_kozbeszerzes_palyazat_kotelezo_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020e2ca9-fc65-4313-9598-89495b64727b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_baranyhimlo_elleni_oltas_kozbeszerzes_palyazat_kotelezo_vedooltas","timestamp":"2019. január. 08. 06:19","title":"Több hónapos késés után itt a tender a bárányhimlő elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült eltalálni az erre létrehozott internetes oldalon. Összeszedtük, mit kell tudnia annak, aki ki szeretné választani Tarlós István kihívóját. ","shortLead":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült...","id":"20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e6fc6-a6d7-424a-8d7c-115104ccf7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","timestamp":"2019. január. 08. 06:30","title":"Hamarosan kiválaszthatja, hogy ki verje meg Tarlós Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","shortLead":"\"A Szíriusz téren lámpatesteket döntöttek ki.\"","id":"20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77808094-59c4-4030-bfb9-d9cfa1b8c868","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mar_a_rendorseg_is_gond_nelkul_hasznalja_egy_hodmezovasarhelyi_ter_nevet_amit_a_Ketfarku_talalt_ki","timestamp":"2019. január. 07. 17:50","title":"Már a rendőrség is gond nélkül használja a hódmezővásárhelyi tér nevét, amit a Kétfarkú talált ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","id":"20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8f99a7-0a5f-46c9-9e28-e48e0cac1d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","timestamp":"2019. január. 08. 17:24","title":"Magyarázzák Orbán olcsó ebédjét: az adagok kicsik, a kínálat korlátozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Stelvio csúcsváltozata eddig sem számított gyengének, sem lassúnak, de az olaszok most találtak még benne néhány...","id":"20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ec118e-a470-4ce7-b3d8-75202892ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e1a627-37f6-4dbb-830a-4f7d19dcca86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_555_loeros_lett_az_alfa_romeo_felmorcositott_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 08. 11:21","title":"555 lóerős lett az Alfa Romeo felmorcosított divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]