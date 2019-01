Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","shortLead":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","id":"20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cae506-8da0-4927-a6e3-b60be410916b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","timestamp":"2019. január. 10. 16:31","title":"Sáros sörrel a tiszta vízért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi vezetett a döntéshez.","shortLead":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi...","id":"20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218cdf1-eec5-4b24-a703-530603d05db5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. január. 10. 12:21","title":"Ismert tévés miatt hagyja ott feleségét a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő 40 milliárdot biztosan kifizet a kormány a 2018-as kommunikációra, további 10 milliárd pedig opciós tétel. 