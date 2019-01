Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","shortLead":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","id":"20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b04b208-2856-4319-a11e-c8d52769bb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2019. január. 08. 14:55","title":"Minőségi hiba miatt kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi jegypénztárt a metróhoz költöztetnék, a Nyugatit felújítanák, de még mindkettőre várni kell.","shortLead":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi jegypénztárt a metróhoz költöztetnék, a Nyugatit felújítanák, de még mindkettőre várni kell.","id":"20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c34500d-6e00-48ee-aa90-c37d0e0be10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","timestamp":"2019. január. 08. 19:53","title":"Kelenföld és a Nyugati állomásépülete is omladozik, a megoldásra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4125ff-e61b-4a95-a033-ded6f0eb67c3","c_author":"Jávor Benedek","category":"itthon","description":"Az európai választás és a közös lista jelentőségéről. Jávor Benedek EP-képviselő írása.","shortLead":"Az európai választás és a közös lista jelentőségéről. Jávor Benedek EP-képviselő írása.","id":"20190108_Kerem_a_teteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4125ff-e61b-4a95-a033-ded6f0eb67c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c945582-23b3-41ae-998d-a70ec691bdcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Kerem_a_teteket","timestamp":"2019. január. 08. 14:20","title":"Jávor Benedek: Kérem a téteket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","shortLead":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","id":"20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9490c-0747-4179-834d-8ccc415215df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Nő is, migráns is, muszlim is, mégis ő került a belga ipar egyik büszkeségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800","c_author":"Bunge Zrt.","category":"brandcontent","description":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök nejlonzacskóira és dobozaira, a sok feleslegesen elhasznált vízre és energiára. Olyan egyszerű, könnyen betartható tippeket, trükköket osztunk meg cikkünkben, amelyekkel rengeteget tehetünk a környezetünk védelmében.","shortLead":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök...","id":"20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd7fcb-e5c0-4a54-b6e3-81032c19996b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","timestamp":"2019. január. 10. 07:32","title":"Két életű maradékok, avagy hogyan legyünk kreatívan környezettudatosak a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliós fejlesztésekre próbálnak pénzt félretenni, a szülők dobják össze, amire szükség van.","shortLead":"Több milliós fejlesztésekre próbálnak pénzt félretenni, a szülők dobják össze, amire szükség van.","id":"20190109_A_szulok_gyujtenek_a_veszpremi_korhaz_koraszulott_osztalyanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d69d17-4c2a-465d-8d5e-5ee1cbb8870c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_szulok_gyujtenek_a_veszpremi_korhaz_koraszulott_osztalyanak","timestamp":"2019. január. 09. 20:30","title":"A szülők gyűjtenek a veszprémi kórház koraszülött osztályának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","shortLead":"150 város ingatlanárait hasonlították össze, és a budapesti vásárlók nem örülhetnek az eredménynek.","id":"20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5afc2c-904c-4d15-b813-f3e69bc9c82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Ket_varost_talaltak_csak_a_vilagon_ahol_jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_Budapesten","timestamp":"2019. január. 09. 18:35","title":"Két várost találtak csak a világon, ahol jobban drágulnak a lakások, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]