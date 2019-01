Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A brit királyi család téli rezidenciája közelében volt balesete Fülöp hercegnek.","shortLead":"A brit királyi család téli rezidenciája közelében volt balesete Fülöp hercegnek.","id":"20190117_Autobaleset_erte_az_angol_kiralyno_ferjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10e451-3968-4efc-ac53-26dec1c19df7","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Autobaleset_erte_az_angol_kiralyno_ferjet","timestamp":"2019. január. 17. 19:34","title":"Autóbaleset érte az angol királynő férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. 