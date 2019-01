Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A börtönőr nem ment bele a dologba, a fogvatartott ellen vádat emeltek.","shortLead":"A börtönőr nem ment bele a dologba, a fogvatartott ellen vádat emeltek.","id":"20190117_Mobiltelefonert_cserebe_penzt_ajanlott_a_bortonornek_egy_rab_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594df380-74b9-4e8b-ab30-bf038a8e1cee","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Mobiltelefonert_cserebe_penzt_ajanlott_a_bortonornek_egy_rab_Szegeden","timestamp":"2019. január. 17. 08:59","title":"Mobiltelefonért cserébe pénzt ajánlott a börtönőrnek egy rab Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","shortLead":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","id":"20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03bc4ec-e540-4a6f-b71b-ca4557edb9d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","timestamp":"2019. január. 16. 15:16","title":"Kúria: Kimondható, hogy Matolcsy ellopta a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa államfő moszkvai látogatása nyomán.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb gyémántbánya-vállalata, az orosz Alrosa visszatér Zimbabwébe. Ez derült ki Emmerson Mnangagwa...","id":"20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac75be5-2b5d-4002-924a-9b82864ceaaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948da7bb-ef2b-48c5-8a18-ad207f816116","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szetvertek_az_orszag_gazdasagat_most_visszaengedik_az_oroszokat","timestamp":"2019. január. 17. 11:27","title":"Szétverték az ország gazdaságát, most visszaengedik az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kassai Viktor javára döntött első fokon a bíróság a játékvezető és egy futballista, Lipták Zoltán perében. ","shortLead":"Kassai Viktor javára döntött első fokon a bíróság a játékvezető és egy futballista, Lipták Zoltán perében. ","id":"20190116_kassai_viktor_szemelyisegi_jogi_per_liptak_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a658200-9069-4db4-8688-ba44989c9c4f","keywords":null,"link":"/sport/20190116_kassai_viktor_szemelyisegi_jogi_per_liptak_zoltan","timestamp":"2019. január. 16. 16:28","title":"Rasszizmussal vádolták, első fokon nyert Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág. És éppen ma száz éve annak is, hogy az Egyesült Államokban elfogadták a 18. alkotmánykiegészítésben szereplő, alkoholos italokra vonatkozó korlátozást. Ha nincs a szesztilalom, talán nincs Al Capone sem, aki így a chicagói alvilág feje és a mindenkori gengszter szimbóluma lett. ","shortLead":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág...","id":"20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800fedf-6372-46f5-9e71-498c3f48c434","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","timestamp":"2019. január. 17. 20:00","title":"Akit a szesztilalom tett az alvilág császárává: 120 éve született Al Capone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold krátereinek vizsgálata alapján jutottak kanadai kutatók arra a megállapításra: ott és a Földön is az elmúlt 290 millió évben lett egyre több meteoritbecsapódás.","shortLead":"A Hold krátereinek vizsgálata alapján jutottak kanadai kutatók arra a megállapításra: ott és a Földön is az elmúlt 290...","id":"20190117_Haromszor_annyi_meteorit_csapodott_be_a_Foldon_az_elmult_290_millio_evben_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d091b0-b203-4390-b446-8b6ba45d02c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_Haromszor_annyi_meteorit_csapodott_be_a_Foldon_az_elmult_290_millio_evben_mint_korabban","timestamp":"2019. január. 17. 20:14","title":"Háromszor annyi meteorit csapódott be a Földön az elmúlt 290 millió évben, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","shortLead":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","id":"20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79b750d-b66a-4d1e-9c63-2b7c0af02e8b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","timestamp":"2019. január. 16. 13:10","title":"Meglepő eredményt hozott, hogy kik tudnak igazán takarékoskodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","shortLead":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","id":"20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa620b17-ef81-4988-a035-25da28aaca4a","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Kutyamamusz az új divat, ráadásul az állatokat is támogatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]