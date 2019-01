Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai bajnok dán csapattól az első középdöntős mérkőzésén a világbajnokságon, így már biztosan nem juthat elődöntőbe.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai...","id":"20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8107b2-8d42-4e7b-8718-2958c0cb7326","keywords":null,"link":"/sport/20190119_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_dania_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. január. 19. 22:18","title":"Kézilabda-vb: megizzasztották az olimpiai bajnokot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget a vizsgálata után.","shortLead":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget...","id":"20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe04529-138e-470f-b7da-65ef6a042eae","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. január. 21. 10:01","title":"Engedély nélküli követelésvásárlásért büntetett egy céget tízmillió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére - közölte a Reuters jól értesült forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére...","id":"20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1927a-84de-45dd-956d-f1b71272825a","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","timestamp":"2019. január. 20. 11:20","title":"Az Európai Bizottság megvétozza a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi a választ a Nemzeti Múzeum új kiállítása.

","shortLead":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi...","id":"20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80baa1-9f53-4e02-aee9-afceaf290b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","timestamp":"2019. január. 19. 16:59","title":"Most megtudhatja, milyen volt az igazi Görgey!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek gyakorlatilag semmilyen tudományos alapja nincs.","shortLead":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek...","id":"20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b58714d-f87e-4c27-9aab-c8c35b9442c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","timestamp":"2019. január. 21. 11:33","title":"Az év legszomorúbb napja igazából kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]