[{"available":true,"c_guid":"4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

\r

","shortLead":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

\r

","id":"20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbbc9de-51ec-47c2-b1e6-36206e9ff6f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","timestamp":"2019. január. 21. 12:09","title":"Elhunyt Az Argo-akció filmet ihlető CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note 7-et. ","shortLead":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note...","id":"20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57861a-265a-43e7-9e6b-cccd38955cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","timestamp":"2019. január. 21. 20:33","title":"Görkorit csináltak ebből a mobilból, hogy teszteljék, mennyire törésálló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A vasárnap elhunyt, filmproducerként hírnevet és elismerét szerző Andy Vajna 2011 óta magyar filmügyi kormánybiztosként dolgozott. Az utolsó tíz évéből, jórészt Budapesten készült képekből állítottunk össze egy galériát.","shortLead":"A vasárnap elhunyt, filmproducerként hírnevet és elismerét szerző Andy Vajna 2011 óta magyar filmügyi kormánybiztosként...","id":"20190120_Andy_Vajna_fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebb2c79-48bc-4411-83c8-f04095f76d70","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190120_Andy_Vajna_fotogaleria","timestamp":"2019. január. 20. 20:40","title":"A Pappa Piától Robert de Niróig - Fotógaléria Andy Vajna utolsó tíz évéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","shortLead":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","id":"20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbecbd-1cbc-48b8-b7ba-3502ae18bcff","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","timestamp":"2019. január. 21. 11:31","title":"Vörösiszapper: két hét múlva meglesz az új ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","shortLead":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","id":"20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cd5d04-1623-4a68-81ca-899d917661a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","timestamp":"2019. január. 21. 11:11","title":"Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]