[{"available":true,"c_guid":"079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két kislánya van.","shortLead":"Már két kislánya van.","id":"20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887fd239-3809-4fa0-a516-3239a1bc04d6","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","timestamp":"2019. január. 22. 14:08","title":"Megszületett Kovács Katalin második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság segítségével mutatjákmeg, mire képes az extrém időjárás. Ezúttal a Harper vihar miatti ónos esőről beszéltek látványos háttér előtt.","shortLead":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság...","id":"20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab2525-1617-4f0f-be9a-1d1c681bc40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","timestamp":"2019. január. 22. 12:03","title":"Ilyen időjárás-jelentést látott már? A magyar tévékben is igazán bevezethetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű amerikai rappert Franciaországban vették őrizetbe két társával. ","shortLead":"A világhírű amerikai rappert Franciaországban vették őrizetbe két társával. ","id":"20190122_Nemi_eroszak_vadja_miatt_letartoztattak_Chris_Brownt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f71e6d-b6fe-4001-b8a7-76d275057261","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nemi_eroszak_vadja_miatt_letartoztattak_Chris_Brownt","timestamp":"2019. január. 22. 14:29","title":"Nemi erőszak vádja miatt letartóztatták Chris Brownt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálláshelyeket bekötik egy központi rendszerbe, a nyaralók adatait pedig bármikor szabadon böngészheti majd a rendőrség. ","shortLead":"A szálláshelyeket bekötik egy központi rendszerbe, a nyaralók adatait pedig bármikor szabadon böngészheti majd...","id":"20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a616f-222d-4adc-9250-09bc3c5f8ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Szabadon_kutakodhat_majd_a_rendorseg_a_nyaralo_magyarok_adatbazisaban","timestamp":"2019. január. 21. 06:26","title":"Szabadon kutakodhat majd a rendőrség a nyaraló magyarok adatbázisában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal szerződést bontottak, korábbi területüket sorompó és kopasz biztonsági őrök védik, délután fél 5-től senki sem mehet a tó partjára. Ez a Modern Városok Programról, benne a Fertő tó felújításáról szóló cikksorozatunk harmadik része. ","shortLead":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal...","id":"20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6deae57-a38d-48bd-b4d3-29fb785be481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","timestamp":"2019. január. 21. 11:10","title":"Partra vetette a tervezett nagyberuházás a Fertő tavi hajóztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd159684-68c9-4920-a7de-66a3338f874c","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","timestamp":"2019. január. 22. 16:41","title":"Hírcsárda: Soros ellen küzd majd Süsü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BruxInfo vont mérleget a 2010 óta kezdeményezett ügyekről.","shortLead":"A BruxInfo vont mérleget a 2010 óta kezdeményezett ügyekről.","id":"20190121_A_perek_legtobbjet_elbukta_a_kormany_az_Europai_Birosag_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67419c38-f5f5-4512-a6cd-9104fc8a98d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_perek_legtobbjet_elbukta_a_kormany_az_Europai_Birosag_elott","timestamp":"2019. január. 21. 16:15","title":"A perek legtöbbjét elbukta a kormány az Európai Bíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget projekt két szimbolikus beruházása közül aktuálisan egyiknek sincs érvényes építési engedélye.","shortLead":"Az indoklás ugyanaz, mint novemberben: a civilektől megtagadták, hogy betekintsenek az engedélyezési iratokba. A Liget...","id":"20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e71de04-fe81-4df2-be12-c1df5748e93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574bba7-65d5-4a02-b400-549461774563","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Neprajzi_Muzeum_utan_az_Uj_Nemzeti_Galeria_epitesi_engedelyet_is_elkaszalta_a_birosag","timestamp":"2019. január. 22. 10:21","title":"A Néprajzi Múzeum után az Új Nemzeti Galéria építési engedélyét is elkaszálta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]