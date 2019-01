Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a klasszikus értelemben vett emberrablás történt, a háttérben családi viszály állhat. Az idős nő maga jelentkezett a rendőrségnél.","shortLead":"Nem a klasszikus értelemben vett emberrablás történt, a háttérben családi viszály állhat. Az idős nő maga jelentkezett...","id":"20190123_megtalaltak_az_esterhazy_vagyon_kezelojenek_anyjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33777039-f513-4060-9e87-58ec42cb3bb0","keywords":null,"link":"/elet/20190123_megtalaltak_az_esterhazy_vagyon_kezelojenek_anyjat","timestamp":"2019. január. 23. 11:18","title":"Megtalálták az Esterházy-vagyon kezelőjének anyját, akit kedden \"elraboltak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","shortLead":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","id":"20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a824991-20cb-4e67-9728-8338eb88a498","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","timestamp":"2019. január. 22. 18:27","title":"Lemondott Trump európai ügyekért felelős politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan szúrhatók ki a biztos átverés utazó levelek.","shortLead":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan...","id":"20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23cfd1-d13e-4437-af70-f1e74a48e4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2019. január. 23. 08:33","title":"A Google csinált egy kvízt, amellyel megtanulhatja, hogyan kell kiszúrni az adathalász e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d202158c-0f79-4067-b47e-bb2060f9dd67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színész 73 éves volt. ","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színész 73 éves volt. ","id":"20190123_Meghalt_Uri_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d202158c-0f79-4067-b47e-bb2060f9dd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0067d33-1949-4c80-a4bc-9d271399d0a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Meghalt_Uri_Istvan","timestamp":"2019. január. 23. 14:53","title":"Meghalt Uri István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","id":"20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4798a2c-6b97-494c-9302-ebd0c28cdf57","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 15:05","title":"Akár Oscart is nyerhet a Bohém rapszódia? Kihirdették a jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","shortLead":"A Sanofi szerint hiába készültek a tavalyinál is több vakcinával, a négykomponensű oltóanyag már januárra elfogyott. ","id":"20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81436e2c-442b-4d4c-a798-a13e00871ecf","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Annyian_kertek_hogy_elfogyott_az_egyik_influenza_elleni_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 23. 11:45","title":"Annyian kérték, hogy elfogyott az egyik influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","id":"201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c327c003-6cc6-46a5-83b0-ff596c0ecacf","keywords":null,"link":"/tudomany/201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2019. január. 21. 19:03","title":"Mindegy, milyen telefonja van, ingyen letöltheti rá az egyik legnépszerűbb kártyajátékot, az Unót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","id":"20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a013082-1ebf-4aa4-b825-90cb39ce0ac0","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","timestamp":"2019. január. 23. 09:07","title":"Kézilabda-vb: visszatért és játszik a válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]