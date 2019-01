Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember kerül utcára.","shortLead":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember...","id":"20190124_Mindenkit_kirug_a_kavefozos_szarvasi_gyar_befejezik_a_termelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c96fe0-1715-4cf2-b3f7-11ea3926e92e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Mindenkit_kirug_a_kavefozos_szarvasi_gyar_befejezik_a_termelest","timestamp":"2019. január. 24. 17:56","title":"Mindenkit kirúg a kávéfőzős szarvasi gyár, befejezik a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","shortLead":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","id":"20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fde99a-d75e-491d-bc6a-8dd584be9ead","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","timestamp":"2019. január. 25. 11:37","title":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","id":"20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3f65bb-23de-4884-9522-30b8eeb17f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 24. 15:21","title":"Beárazták a Skoda Scalát, ennyibe kerül az új Golf-rivális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5b95-fb04-471b-ba03-db8d2ceb8500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amióta részt vesz a közéletben, arra törekszik, hogy minél vidámabb életet tudjanak az emberek élni” – mondta a 99 éves Bálint György.","shortLead":"„Amióta részt vesz a közéletben, arra törekszik, hogy minél vidámabb életet tudjanak az emberek élni” – mondta a 99...","id":"20190123_Balint_gazda_Karacsony_Gergely_a_legalkalmasabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5b95-fb04-471b-ba03-db8d2ceb8500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f0dca-e464-4ad7-88ac-ea3c2f015b74","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Balint_gazda_Karacsony_Gergely_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. január. 23. 17:17","title":"Bálint gazda: Karácsony Gergely a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről azt az iraki származású holland állampolgárt, aki 2016 decemberében egy kisbusszal iraki, szír és iráni állampolgárokat akart Magyarországról Nyugat-Európába csempészni. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről...","id":"20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7565c3b-574d-4c10-a175-8f1e4b2fd8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","timestamp":"2019. január. 24. 16:52","title":"Embercsempészés miatt elítéltek egy Magyarországon elfogott, iraki származású férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","shortLead":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","id":"20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9a27b2-6528-48cc-9484-b7994163258c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Elkezdődött M. Richárd pere, 7 év 2 hónapot kért rá az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]