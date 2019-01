Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","shortLead":"200 év után kivonulnak az országból a hajdan legnagyobb földbirtokosnak számító Rothschildok.","id":"20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5674735d-3bad-48be-983f-b00b307affc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b2c97-d8eb-42f3-8617-2f49691b9514","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Utolso_foldjet_is_eladja_Ausztriaban_a_Habsburgbirodalom_legnagyobb_hitelezoje","timestamp":"2019. január. 25. 10:35","title":"Utolsó földjét is eladja Ausztriában a Habsburg Birodalom legnagyobb hitelezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dfed40-7d71-4f6f-b259-b29b83b252e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"34 évig élt házasságban egy nővel.","shortLead":"34 évig élt házasságban egy nővel.","id":"20190124_A_melegeket_kigyogyito_terapia_atyja_ugy_dontott_melegkent_eli_az_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dfed40-7d71-4f6f-b259-b29b83b252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13f2419-5714-415b-bb25-3c8e8908fc12","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_melegeket_kigyogyito_terapia_atyja_ugy_dontott_melegkent_eli_az_eletet","timestamp":"2019. január. 24. 09:19","title":"A melegeket „kigyógyító” terápia atyja úgy döntött, melegként éli az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek – közölte csütörtökön a kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek –...","id":"20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4a8d-00ed-4da9-8f57-fa40d57bf071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","timestamp":"2019. január. 24. 12:03","title":"\"Legyártottak\" öt majmot Kínában, hogy megtalálják az alvászavar gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vártnál többen jelentkeztek az oltásért. ","shortLead":"A vártnál többen jelentkeztek az oltásért. ","id":"20190124_Elfogyott_az_influenza_elleni_negykomponensu_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac80b75-c313-48fe-8ee5-7a0c1a23b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elfogyott_az_influenza_elleni_negykomponensu_oltoanyag","timestamp":"2019. január. 24. 07:24","title":"Elfogyott az influenza elleni négykomponensű oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","shortLead":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","id":"20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33844271-d470-493e-a79f-42520ea7d6ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. január. 24. 16:09","title":"Horváth Csaba első körben lenyomta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal az is kiderült, mit tud az a változat, amelyiket Európa kapja.","shortLead":"A Samsung hagyományosan kétféle lapkakészlettel adja ki a csúcstelefonjait. Nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal...","id":"20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f64c-9b1e-443d-a163-4cefea2944aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_samsung_galaxy_s10_processzor_exynos_9820_geekbench_adatok","timestamp":"2019. január. 24. 11:03","title":"Ilyen erős lesz az a Samsung Galaxy S10, amelyik Európába érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]