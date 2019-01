Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015 körül lesz eurónk – erről szóltak a hírek tíz évvel ezelőtt. Elkészítettük a 10 years challenge-et a magyar gazdaság szemszögéből.","shortLead":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015...","id":"20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf4f61-4c82-4f9f-b65a-0cc23902dcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","timestamp":"2019. január. 24. 18:10","title":"10 years challenge: Gyurcsánytól indult, és ide jutott Magyarország tíz év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 centiméternél több hó hullhat hét megyében.","shortLead":"5 centiméternél több hó hullhat hét megyében.","id":"20190124_haromfele_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bfb18b-f5d4-4d55-9b7a-da2e4f7494be","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_haromfele_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologia","timestamp":"2019. január. 24. 05:25","title":"Háromféle figyelmeztetést adott ki a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én. A Médiatanács vizsgálja ezt.","shortLead":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én...","id":"20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b4b805-1076-4914-a507-642aa348fbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","timestamp":"2019. január. 24. 17:45","title":"Eljárást indított a Médiatanács a Ripost ellen, amiért a hajléktalanok ellen uszított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","shortLead":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","id":"20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2516bb99-defd-4955-a8cc-fdecafd3b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 10:54","title":"Tovább húzzák az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem...","id":"20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f04e5-1220-4340-89df-dd0409792c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"Figyelmeztetést kapott a kormány, tovább kell drágulnia a cigarettának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","shortLead":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","id":"20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8defdb4-bc7b-4085-ace8-502e02ef36a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","timestamp":"2019. január. 24. 08:23","title":"Íme az F1 jövője, 500 km/h-val száguldó autók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","shortLead":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","id":"20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79e49d3-037d-4a55-8911-a9f8495ea264","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 24. 09:17","title":"Megszólalt a menyasszony, akinek a vőlegényét az esküvőről vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk, hogy a társadalom szembesüljön a saját működésével” – mondja Horváth Kristóf.","shortLead":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk...","id":"20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab394d6-ae7c-447c-ad15-73870b0f22c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","timestamp":"2019. január. 25. 10:41","title":"„Kényelmesebb rasszistának lenni, mint beleállni a harcokba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]