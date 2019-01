Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én. A Médiatanács vizsgálja ezt.","shortLead":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én...","id":"20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b4b805-1076-4914-a507-642aa348fbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","timestamp":"2019. január. 24. 17:45","title":"Eljárást indított a Médiatanács a Ripost ellen, amiért a hajléktalanok ellen uszított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és...","id":"20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4dded7-807a-4521-9a67-fa2c95cca098","keywords":null,"link":"/sport/20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","timestamp":"2019. január. 25. 09:15","title":"87 éve nem látott francia sportsiker – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c04db92-6d2a-489e-8ba6-bfa609bf9496","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos gazdasági és politikai veszteséget szenvedhet Oroszország, ha kiszorul a hatalomból a Moszkva szövetségesének számító Nicolás Maduro államfő.","shortLead":"Súlyos gazdasági és politikai veszteséget szenvedhet Oroszország, ha kiszorul a hatalomból a Moszkva szövetségesének...","id":"20190125_Oroszorszagnak_van_mit_feltenie_Venezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c04db92-6d2a-489e-8ba6-bfa609bf9496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6d928-baca-47b4-9453-2c473f3b38ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Oroszorszagnak_van_mit_feltenie_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 25. 14:17","title":"Oroszországnak van mit féltenie Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok sporteseményt rendez. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint mindez a kormány szigorú migrációs politikája miatt van így, és mert Budapest sok...","id":"20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc46da2-3abf-42c8-90dd-b090085d3ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Szijjarto_Budapest_az_EU_legbiztonsagosabb_es_legsportosabb_varosa","timestamp":"2019. január. 26. 08:07","title":"Szijjártó: Budapest az EU legbiztonságosabb és legsportosabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége – például akkor is, ha külföldön ad el valamilyen ingóságot. A NAV most 25 oldalon át részletezi, hogy kitől, mikor és mennyit kér, és az kiderül, miért nem érdemes \"lapítani\".","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége –...","id":"20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c121a-1876-49ac-aabb-34a91710c54a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","timestamp":"2019. január. 25. 12:24","title":"A külföldön dolgozó magyarokat is megadóztatja a magyar állam – még ha nem is tudnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk fényképezési képességeit. Nemrég a Huawei Mate 20X került hasonló helyzetben, azonban a gyártó ebben az esetben abszolút vétlen volt.","shortLead":"Több céget is rajtakaptak már azon, hogy DSLR fényképezőgéppel készült fotókkal akarták bizonyítani okostelefonjuk...","id":"20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751dd204-d134-4f34-ab97-864f1cdb79f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6255f4-963d-4580-ae99-ae3ddb061bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_huawei_mate_20x_kepek_fotok_felreertes_dslr","timestamp":"2019. január. 25. 15:03","title":"Ismét DSLR-botrányba került egy Huawei-mobil, de azért most másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ee061b-3401-421c-9b8d-736e284cf675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bird Box Challenge legújabb, havas kiadása.","shortLead":"A Bird Box Challenge legújabb, havas kiadása.","id":"20190124_autos_video_havas_szelvedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73ee061b-3401-421c-9b8d-736e284cf675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ea9da0-1012-4a76-9cb5-c6f7af781787","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_autos_video_havas_szelvedo","timestamp":"2019. január. 26. 04:14","title":"Videó: mit érdemelne, aki így indul el dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","shortLead":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","id":"20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecd2252-d460-4d38-a592-dab230301969","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 24. 10:53","title":"Skoda Kamiq: bejelentették a csehek új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]