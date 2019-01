Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak a dolgozók maximum hamrada venne részt egy munkabeszüntetésben.","shortLead":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak...","id":"20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070b5b72-a9f4-4201-bc8a-c136ea93c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","timestamp":"2019. január. 27. 19:58","title":"Szakszervezetek: nem várható általános sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"-gd-","category":"gazdasag","description":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra Európa térképén legyen - hangoztatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt szombati programbemutatóján.","shortLead":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra...","id":"20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e75f1-b83e-40cd-be47-06f833f3fdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","timestamp":"2019. január. 26. 12:34","title":"Karácsony: Budapest a demokrácia hiánya miatt is fuldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","shortLead":"Valódi időutazásra hív ez a gyári állapotú, több évtizedes múlttal rendelkező szovjet négykerekű.","id":"20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19587ef-9a40-4d39-961a-14dfde3c632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbcd978-43c2-41e3-b376-46e2fc4afc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_vezetett_szervizkonyves_idogep_a_legdragabb_elado_hazai_moszkvics","timestamp":"2019. január. 27. 06:41","title":"Vezetett szervizkönyves időgép a legdrágább eladó hazai Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok súlylökő a negyedik helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fedettpályás versenysorozatának első, bostoni állomásán.\r

","shortLead":"A világbajnok súlylökő a negyedik helyen végzett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fedettpályás...","id":"20190127_marton_anita_visszateres_sulylokes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa3a73-e309-41d9-9571-9f65a8118f0e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_marton_anita_visszateres_sulylokes","timestamp":"2019. január. 27. 10:35","title":"Szép eredménnyel tért vissza Márton Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","shortLead":"Döntött a kormány: jönnek a megújuló energiaforrások.","id":"20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c363dac8-11ab-44d0-a45b-7d6a65651c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Most_mar_biztos_2038tol_egyetlen_szeneromuve_sem_lesz_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. január. 27. 12:32","title":"Most már biztos: 2038-tól egyetlen szénerőműve sem lesz Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jerome Rodrigues szerint gumilövedék miatt került veszélybe az egyik szeme világa, a rendőrség tagad.","shortLead":"Jerome Rodrigues szerint gumilövedék miatt került veszélybe az egyik szeme világa, a rendőrség tagad.","id":"20190127_Megserult_a_szeme_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc12a6a-f8b1-45d8-b916-71fb0c836182","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Megserult_a_szeme_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetojenek","timestamp":"2019. január. 27. 15:29","title":"Megsérült a szeme a francia sárgamellényesek egyik vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég fejleszti a speciális állatpiszoárt, amivel a környezeti károkat csökkentenék.","shortLead":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég...","id":"20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc481de1-ef6d-425e-aea7-38af18850e29","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","timestamp":"2019. január. 27. 14:49","title":"A teheneknek is lesz vécéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]