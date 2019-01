Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási rendszerből. A kiválók szerint nem politikai okok miatt szakítottak a Botka László vezette város cégével.","shortLead":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási...","id":"20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916249d-5d42-47f6-99dd-d509e480d5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"Szemétre kapott milliárdok mehetnek a kukába Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem zárja ki, hogy az LMP-vel közös listán induljanak.","shortLead":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem...","id":"20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d61e011-8262-47e7-867e-e0e0caf5a3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","timestamp":"2019. január. 29. 16:55","title":"A Jobbik elnöke azt mondja, csak humorizált, amikor cigányok agyonütéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közleményben reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a Transparency International jelentésére, amelyben a szervezet az uniós tagállamokat listázta a korrupció elterjedtsége szempontjából. ","shortLead":"Közleményben reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a Transparency International jelentésére, amelyben...","id":"20190129_soros_gyorgy_transparency_international_korrupcio_jelentes_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cba456-109b-421a-ae04-be7c5e44b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_soros_gyorgy_transparency_international_korrupcio_jelentes_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","timestamp":"2019. január. 29. 15:58","title":"A kormány szerint Soros áll a korrupciós jelentés mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelenleg 75 intézményben van érvényben látogatási tilalom. ","shortLead":"Jelenleg 75 intézményben van érvényben látogatási tilalom. ","id":"20190128_Korhaz_latogatasi_tilalom_korlatozas_influenzajarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3507dbf5-c1a9-43f0-bde8-298cf6b2b4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Korhaz_latogatasi_tilalom_korlatozas_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 28. 17:23","title":"Szinte minden kórházban korlátozzák a látogatást az influenzajárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.","shortLead":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook...","id":"20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03918b4-9c59-468b-be65-7a82303d1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 30. 11:03","title":"Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","shortLead":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","id":"20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09e618d-1970-45f2-ad03-09b2f3f42789","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","timestamp":"2019. január. 29. 19:46","title":"Zátonyra futott egy teherszállító hajó a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben szenvednek. ","shortLead":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben...","id":"20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb842377-5571-4989-a961-e1e720e094e2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","timestamp":"2019. január. 28. 21:05","title":"Orvosi Nobel-díjra is esélyes lehet egy magyar kutatóorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismeretlen eredetű hiba miatt sok európai és tengerentúli felhasználó sem tudni bejelentkezni Gmail-fiókjába. ","shortLead":"Ismeretlen eredetű hiba miatt sok európai és tengerentúli felhasználó sem tudni bejelentkezni Gmail-fiókjába. ","id":"20190129_leallt_a_gmail_nem_mukodik_a_levelezes_emailezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3072633c-2d09-4905-ba3f-951ba1699345","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_leallt_a_gmail_nem_mukodik_a_levelezes_emailezes","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Több országban is leállt a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]