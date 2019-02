Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf17817-21f1-4412-a053-ff87a05c4f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy 650 lóerős SUV bérautóra vágyik, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki egy 650 lóerős SUV bérautóra vágyik, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","id":"20190201_365_ezer_forint_egy_napra_a_lamborghini_urus_divatterepjaro_berlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf17817-21f1-4412-a053-ff87a05c4f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387e8d9a-fff0-4450-8910-cc787b4ba50a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_365_ezer_forint_egy_napra_a_lamborghini_urus_divatterepjaro_berlese","timestamp":"2019. február. 01. 13:21","title":"365 ezer forint egy napra a Lamborghini Urus divatterepjáró bérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak a nevét, akiknek feladata volt az elektronikus jegyrendszer ügyének menedzselése is.","shortLead":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak...","id":"20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fba4e6-c9cd-4876-ad7b-7bc724f1e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","timestamp":"2019. január. 31. 13:57","title":"Liberálisok: Tarlós évi 40 milliót fizetett az e-jegyrendszerért is felelős főtanácsadóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Új, gyorsított HÉV-szerelvények is indulnak Gödöllő felé, csúcsforgalomban nem mennek közvetlen HÉV-ek Csömörre, viszont új kapcsolat lesz Kistarcsa és Csömör között. Mindez semmi ahhoz képest, amit a vonatozóknak kell majd elviselniük.","shortLead":"Új, gyorsított HÉV-szerelvények is indulnak Gödöllő felé, csúcsforgalomban nem mennek közvetlen HÉV-ek Csömörre...","id":"20190201_Hetfotol_lezarjak_a_miskolci_vasutvonalat_a_godolloi_HEV_kozlekedese_is_valtozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30801698-d8c2-42ca-b8ef-ece381bb2646","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Hetfotol_lezarjak_a_miskolci_vasutvonalat_a_godolloi_HEV_kozlekedese_is_valtozik","timestamp":"2019. február. 01. 15:58","title":"Hétfőtől lezárják a miskolci vasútvonalat, a gödöllői HÉV közlekedése is változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján újjáépült pavilonok nem tudtak nyereségesen működni – a Városliget Zrt. szerint viszont az elvárt színvonalat nem tudták hozni.\r

\r

","shortLead":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján...","id":"20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce051de-c445-4e57-962e-968b5c96d99b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","timestamp":"2019. február. 01. 11:53","title":"Elhibázott koncepció eredményeként zártak be a Feszl-pavilonok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi szabályozás miatt – írja az MTI a társaságok csütörtöki bejelentése alapján.","shortLead":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi...","id":"20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928eb2-fbd6-4733-86b9-1115a2081a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","timestamp":"2019. január. 31. 13:30","title":"Győztek a taxisok, kivonul az Uber Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közérdekű munkára ítélték a férfit, aki azért támadt rá a mentőautóra, mert az elsodorta a lomizásra használt babakocsiját – közölte az ügyészség.","shortLead":"Közérdekű munkára ítélték a férfit, aki azért támadt rá a mentőautóra, mert az elsodorta a lomizásra használt...","id":"20190201_Sibottal_torte_be_a_mentoauto_ablakat_a_babakocsis_lomis_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96052943-14e7-4a5f-90ea-3c1113ed6bbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Sibottal_torte_be_a_mentoauto_ablakat_a_babakocsis_lomis_Zugloban","timestamp":"2019. február. 01. 09:40","title":"Síbottal törte be a mentőautó ablakát a babakocsis lomis Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","shortLead":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","id":"20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cda25a-37ca-4c4d-8056-cc74f932df97","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","timestamp":"2019. január. 31. 12:50","title":"A polgármester húga vásárolja fel a szociális tűzifát a szegényektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]