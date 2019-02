Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó a fehér por mellé fenyegető üzenetet is kapott.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó a fehér por mellé fenyegető üzenetet is kapott.","id":"20190131_Feher_porral_teli_boritekot_kapott_az_MSZPs_Bangone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d277fc-69db-4aef-bb95-7c0921eefbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Feher_porral_teli_boritekot_kapott_az_MSZPs_Bangone","timestamp":"2019. január. 31. 14:44","title":"Fehér porral teli borítékot kapott az MSZP-s Bangóné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken.","id":"20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01233693-410e-488c-ba32-ac542958b85b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Olcsobb_lett_a_benzin","timestamp":"2019. február. 01. 06:23","title":"Olcsóbb lett a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár...","id":"20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364ea0d-c524-44a6-8d09-c4af788c9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Hétfőig biztosan áll a német Audi is a magyar sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng Van-csounak a kiadatását – jelentette szerdára virradóra az amerikai Axios hírportál a kanadai Globe and Mail című lapra hivatkozva. ","shortLead":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng...","id":"20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e26ecf-416c-46b3-9760-a0e7a1ceb65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","timestamp":"2019. január. 30. 08:47","title":"Amerika kéri Kanadát, adják ki a Huawei pénzügyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs már gyümölcsöse Gárdonyban, ahol több mint 10 hektárnyi szőlőt is eladott.","shortLead":"Nincs már gyümölcsöse Gárdonyban, ahol több mint 10 hektárnyi szőlőt is eladott.","id":"20190201_l_simon_laszlo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cddf31a-4e48-48c4-9bb1-adc9032e79a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_l_simon_laszlo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 02:24","title":"Megvált néhány földjétől L. Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]