Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem anyagi értelemben. ","shortLead":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem...","id":"20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930c80de-9687-4140-b975-5e042be7d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kósa Lajos vagyona mit sem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","shortLead":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","id":"20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4090711-5e0e-4a36-8501-bed0feb0231c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 21:50","title":"Az LMP társelnöke kötött egy Fundamenta szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb darabja: a V50.","shortLead":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb...","id":"20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95be9f-18cc-44b5-8009-6b3d0efac0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. január. 31. 16:03","title":"Meglepetés az LG-től: februárban jön az 5G-képes mobil, a V50","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","shortLead":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","id":"20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5940d12e-c283-48dc-9ef3-224b2bab79f7","keywords":null,"link":"/sport/20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","timestamp":"2019. január. 31. 10:51","title":"Leköpte a bírót a Roma sztárja, súlyos büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","shortLead":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","id":"20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb287fc6-ae1d-4060-9b7f-3004d4f589cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 31. 18:17","title":"Vörös riasztást adtak ki a brit autóiparra a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","shortLead":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","id":"20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4828fa-dbeb-492c-87e4-5013848a3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","timestamp":"2019. január. 31. 09:48","title":"Vádat emelnek a Quaestor-ügy soltvadkerti szálában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás érdekében leszögezte: ők nemcsak elutasítják a bevándorlást, hanem egyéb előnyöket is kínálnak, úgyhogy érdemes rájuk szavazni.\r

","shortLead":"A Munkáspárt elnöke úgy beszélt a Hír Tv-ben, hogy azt bármelyik fideszes politikus megirigyelné. De a tisztánlátás...","id":"20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6cb27d-d996-4c50-848d-476354b54191","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Uj_osszeborulas_orrbaszajba_migransozott_a_Hir_TVben_Thurmer_Gyula","timestamp":"2019. január. 31. 10:28","title":"Annyit migránsozott a Hír Tv-ben a munkáspárti Thürmer Gyula, hogy már a riporter is visszakérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]