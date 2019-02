Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 millió forint értékű nemesfém - vagyis a nem is olyan régen tett, nyitó vagyonnyilatkozatához képest 30 millióval több - szerepel Bajkai István bevallásában, de több mint duplájára nőtt az állami megrendelésekkel kistafírozott ügyvédi irodájából származó bevétele is az Orbán ügyvédjeként emlegetett képviselőnek. Autója viszont még mindig nincs.","shortLead":"42 millió forint értékű nemesfém - vagyis a nem is olyan régen tett, nyitó vagyonnyilatkozatához képest 30 millióval...","id":"20190201_Bajkai_Istvan_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befd15c6-10f4-44b1-8204-5596fe698878","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Bajkai_Istvan_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:56","title":"42 milliót tart nemesfémben Bajkai, de hasít az ügyvédi irodája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször megütötte.","shortLead":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször...","id":"20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c651af2a-f046-4ca4-a278-bef1c9e3485b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","timestamp":"2019. január. 31. 11:12","title":"Nem ment át a barátnője a vizsgán, megütötte az autóvezető-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet. A szertartás végén a gyászolók egy szál virággal rótták le kegyeletüket Vajna urnája előtt.","shortLead":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c1f5e-0f99-4529-bdce-cfec4d475b98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","timestamp":"2019. január. 31. 11:04","title":"Eltemették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","shortLead":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","id":"20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e217e76-d2a3-44e9-8915-e669a99f5d36","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 30. 17:35","title":"Vége a sztrájknak: megállapodott az Audi és a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","shortLead":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","id":"20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b183effd-6ccd-4754-adb6-e97a5c892b52","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","timestamp":"2019. január. 31. 15:30","title":"Para-Kovács: Magyar nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem jártak a Pető Intézetnek. Az intézetet 2017-től átvevő Semmelweis Egyetem elnézést kér, és technikai hibával magyarázza az ijesztő egyenlegközlőket. ","shortLead":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem...","id":"20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7185bb4-e3bc-4155-a195-172199403b67","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","timestamp":"2019. február. 01. 10:20","title":"Járt valaha családtagja a Pető Intézetbe? Készítse a nyugtatót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","shortLead":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","id":"20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d79f44-bf8b-47cb-bdbd-4d4f8479c766","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 31. 15:39","title":"15 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]