[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","shortLead":"A német gyártó bemutatta két húzómodelljének felfrissített, földgázos változatát.","id":"20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f454cb-96f7-4e77-ad90-04c8402dc10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_benzin_nem_gazolaj_hanem_gaz_itt_a_nagyobb_hatotavu_Polo_es_Golf_TGI","timestamp":"2019. február. 01. 15:21","title":"Nem benzin, nem gázolaj, hanem gáz: itt a nagyobb hatótávú Polo és Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét. Igaz, ezúttal nem a számítógépeket, hanem az Xbox One-okat érinti a dolog.","shortLead":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét...","id":"20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f1e94-4bbb-4627-94ab-b8e770b08e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","timestamp":"2019. január. 30. 21:33","title":"Leálltak az Xbox One-ok, az egész világon probléma volt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is ellopni.","shortLead":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is...","id":"20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cbed-6d5a-4bd8-9d2e-9663c5ae19c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","timestamp":"2019. február. 01. 10:19","title":"Műszerfal, pénztárgép, menetrend – a buszos banditák minden mozdíthatót elvittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","shortLead":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","id":"20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065cf204-0e2f-4f2a-a379-ea74ae42d0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","timestamp":"2019. február. 01. 13:58","title":"Már 21 halálos áldozata van az amerikai rekordhidegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]