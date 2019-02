Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","shortLead":"Ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott autók száma, a beruházások értéke pedig a felére esett.","id":"20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb287fc6-ae1d-4060-9b7f-3004d4f589cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Voros_riasztast_adtak_ki_a_brit_autoiparra_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 31. 18:17","title":"Vörös riasztást adtak ki a brit autóiparra a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő hőmérséklete helyenként a -40 Celcius-fokot közelíti. ","shortLead":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő...","id":"20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11700dcb-a56e-473e-9a41-7516c18f4b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","timestamp":"2019. január. 31. 17:03","title":"Amerikában most hidegebb van, mint az Antarktiszon vagy Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon egy kitoloncolásra ítélt örmény bevándorló család.","shortLead":"Közel száz nap után ért véget az a hágai istentisztelet, amely lehetővé tette, hogy Hollandiában maradjon...","id":"20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fbf786-391a-406d-b7f3-b50ec036daea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b64ff4-a621-4de3-879c-4ca752b93ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_96_nap_utan_ert_veget_a_hagai_istentisztelet","timestamp":"2019. január. 31. 18:33","title":"96 nap után ért véget a hágai istentisztelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","id":"20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f1521-748b-43b6-8e9f-c0be094257e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","timestamp":"2019. február. 01. 17:30","title":"Gázolt az intercity Szegednél, pótlóbuszozás és késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil támadót az NB I. legértékesebb futballistájaként mutatták be.","shortLead":"A brazil támadót az NB I. legértékesebb futballistájaként mutatták be.","id":"20190201_Rekordnagysagu_fizetese_lehet_a_Fradi_uj_igazolasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7ce3b7-1316-47f3-bc84-26b9671eb1ee","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Rekordnagysagu_fizetese_lehet_a_Fradi_uj_igazolasanak","timestamp":"2019. február. 01. 18:55","title":"Rekordnagyságú fizetése lehet a Fradi új igazolásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]