Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt a balesetről. ","shortLead":"Egy traktornak és ekéinek ütközött péntek este egy autós a 13-as úton. A katasztrófavédelem döbbenetes fotókat közölt...","id":"20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046a1346-abc4-43da-a92f-c19ec9e9804a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eece1520-3faf-4ede-b0da-226530ec5424","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_rafutasos_baleset_eke_traktor_kisteherauto_13_as_fout_kisigmand","timestamp":"2019. február. 01. 19:12","title":"Kisebb csoda, hogy ezt a balesetet sérülés nélkül úszta meg a sofőr - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán a banki számlakövetelése nőtt.","shortLead":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán...","id":"20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa8bd0-f41f-4a21-a852-703c07bf3881","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 13:42","title":"Botka László néhány millió forinttal gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján semmilyen saját tulajdonú járműve nincs. Akiknek van, ott is inkább a veterán vonal erősödik.","shortLead":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján...","id":"20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d45e3-bcf5-4bd1-a7be-924279238946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"„Tudja, melyik a legjobb autó? A céges” – a vagyonnyilatkozatok alapján a képviselők is így gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","shortLead":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","id":"20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadff986-2efe-42f3-aa28-9890f3a6fef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","timestamp":"2019. február. 01. 10:29","title":"Elbontották az oszlopot a Reáltanoda utcai szuperkarcsú járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap.","shortLead":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian...","id":"20190203__repulojarat_hawaii","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266b3c6c-d3db-49d7-98e6-8c242169d198","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203__repulojarat_hawaii","timestamp":"2019. február. 03. 08:01","title":"Háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó gép, negyedszerre nem próbálkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","shortLead":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","id":"20190203_gruevszki_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45520047-b8cd-4a44-aa35-253d494a594f","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_gruevszki_interju","timestamp":"2019. február. 03. 09:04","title":"Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pedig a japán törvények szerint nem szép dolog hasadóanyagot árverésen eladni.","shortLead":"Pedig a japán törvények szerint nem szép dolog hasadóanyagot árverésen eladni.","id":"20190201_Urant_arultak_egy_internetes_arveresen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f7b8bf-3015-4bd5-8e6c-4dc62dce90d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Urant_arultak_egy_internetes_arveresen","timestamp":"2019. február. 01. 12:21","title":"Uránt árultak egy internetes árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5","c_author":"hvg.hu/HVG","category":"elet","description":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról, hogy milyen mélyre vihet a kábítószer- vagy alkoholfüggőség, rengeteg fontos film készült, kevesen dolgozták fel viszont azt, hogy min mennek keresztül a függők hozzátartozói. De most itt a Csodálatos fiú.","shortLead":"Minden szülő rémálma, amikor rá kell jönnie, hogy elvesztette az irányítást istenített teremtménye felett. Arról...","id":"20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998d8724-5c37-4819-8c53-932011804ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b054f9f-7543-4c13-b6aa-137897e4ff4d","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Csodalatos_fiu_Most_tenyleg_olbe_tett_kezzel_nezzem_vegig_ahogy_meghal_a_fiam","timestamp":"2019. február. 02. 20:00","title":"Most tényleg ölbe tett kézzel nézzem végig, ahogy meghal a fiam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]