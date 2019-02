Ilyen nyolckarú polipokkal mossák az autóalagutakat - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","id":"20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb02f4-ed58-408b-a521-9c33dcb12c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","timestamp":"2019. február. 03. 14:07","title":"Meghalt a Dózsa György úti kabriós M. Richárd korábbi bűntársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai Mercedes-Benz Stadion előtt. Az 53. Super Bowlra érkezőket tehát a magyar madár fogadja majd.","shortLead":"Szőke Gábor Miklós hatalmas sólyomszobra, a Groupama Aréna előtti Fradi-sas unokatestvére ott áll az atlantai...","id":"20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6bb9ee-c7e3-428c-a2df-66f69042a21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e398c9e1-2c97-450b-a3da-56ee418ee2e7","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Magyar_solyom_fogadja_Amerika_legnagyobb_sportesemenyen_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 03. 09:30","title":"Magyar sólyom fogadja Amerika legnagyobb sporteseményén a nézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","shortLead":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","id":"20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd109548-2d9a-468f-9b4e-dc8b2bd87084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","timestamp":"2019. február. 02. 12:54","title":"Még mindig a magyar minimálbér az egyik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","id":"20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6548276d-97d2-4a04-a91c-8c053abe4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","timestamp":"2019. február. 02. 17:35","title":"Szájer József: Magyarországon nincs cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","shortLead":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","id":"20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ae56-6e7c-4643-9f70-92d745360471","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","timestamp":"2019. február. 03. 11:06","title":"Megúszta most az őz az autópályás kalandot, mert elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja tiltakozó sárgamellényesek követeléseiről - értesült a Le Journal du Dimanche (JDD) című vasárnap megjelenő hetilap. A referendumot a májusi európai parlamenti választásokkal együtt tartanák.","shortLead":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja...","id":"20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299714d0-524f-45b6-8244-a6f82fc42d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","timestamp":"2019. február. 03. 15:24","title":"Népszavazással fogná ki a szelet Macron a sárgamellényesek vitorlájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtatna a matekoktatás módszertanán az új Nemzeti alaptanterv.\r

\r

","shortLead":"Változtatna a matekoktatás módszertanán az új Nemzeti alaptanterv.\r

\r

","id":"20190202_Nem_kellene_magolni_a_definiciokat_matekbol_az_uj_NAT_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c36475e-ae2c-455a-810f-a2da7adc4fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Nem_kellene_magolni_a_definiciokat_matekbol_az_uj_NAT_szerint","timestamp":"2019. február. 02. 09:01","title":"Nem kellene magolni a definíciókat matekból az új NAT szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]