[{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7be0e7-0972-4ebe-89c2-709193ea4721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzből gépeket vesznek, irodákat építenek.","shortLead":"A pénzből gépeket vesznek, irodákat építenek.","id":"20190202_Egymilliardot_ad_az_allam_egy_pecsi_gyarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed7be0e7-0972-4ebe-89c2-709193ea4721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55aadfd2-c932-471d-b130-f398dbd8b4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Egymilliardot_ad_az_allam_egy_pecsi_gyarnak","timestamp":"2019. február. 02. 19:23","title":"Egymilliárdot ad az állam egy pécsi gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","shortLead":"A rendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik kamion sofőrje nem tartotta a megfelelő követési távolságot.","id":"20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7d1bec-7ca8-45a3-93ed-bd1ee9409f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f313e1f-da92-44a0-95bf-b58838ac691e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_kamion_rendorseg_baleset_kozlekedes_debrecen","timestamp":"2019. február. 01. 13:46","title":"Két kamion ütközött össze Debrecenben, az egyik sofőr súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása, a De Faced Tenner (Bemocskolt tízfontos) egyik példánya - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.","shortLead":"A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása...","id":"20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad004f0e-94c4-4b4e-bb7f-37d8d02905d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cdc5e-80d9-4de0-a1c8-524e1e72d578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_brit_kozgyujtemenybe_kerult_Banksy_penze","timestamp":"2019. február. 01. 21:02","title":"A brit közgyűjteménybe került Banksy \"pénze\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok árusítását. ","shortLead":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok...","id":"20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea0aa9d-997b-4500-b261-4b3ab4387e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","timestamp":"2019. február. 01. 14:57","title":"Kilenc év után újra lehet alkoholt inni az orosz Aeroflot járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat a szerdai tőzsdei zárás után.","shortLead":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat...","id":"20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c11557-23b0-4b71-804f-1609aa34383a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","timestamp":"2019. február. 01. 16:45","title":"Nem ment jól a Tesla szekere, egymilliárd dollártól estek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil támadót az NB I. legértékesebb futballistájaként mutatták be.","shortLead":"A brazil támadót az NB I. legértékesebb futballistájaként mutatták be.","id":"20190201_Rekordnagysagu_fizetese_lehet_a_Fradi_uj_igazolasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7ce3b7-1316-47f3-bc84-26b9671eb1ee","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Rekordnagysagu_fizetese_lehet_a_Fradi_uj_igazolasanak","timestamp":"2019. február. 01. 18:55","title":"Rekordnagyságú fizetése lehet a Fradi új igazolásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","shortLead":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","id":"20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61613e4b-6626-4b75-85dd-c8020c7482e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","timestamp":"2019. február. 01. 18:08","title":"A Richter visszavonta az általa kifejlesztett gyógyszer törzskönyvezési kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]