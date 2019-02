Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több bolt szórólapjai sorakoznak az alábbi, csak nemrég megjelent alkalmazásban, így mindig magánál tarthatja őket. De nem csak ezért érdemes letölteni. ","shortLead":"Több bolt szórólapjai sorakoznak az alábbi, csak nemrég megjelent alkalmazásban, így mindig magánál tarthatja őket. De...","id":"20190205_akcios_ujsag_android_szorolap_boltok_akcioi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dc2387-6cb6-4882-b0b8-e913b91bf607","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_akcios_ujsag_android_szorolap_boltok_akcioi","timestamp":"2019. február. 05. 18:03","title":"Ez az alkalmazás már azelőtt megmutatja a boltok akcióit, mielőtt kézhez kapná a reklámújságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke ma az írekkel, holnap a britekkel tárgyal.","id":"20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd06543-12b3-44c4-9414-d31192a94461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tusk_van_a_pokolban_egy_hely_a_Brexitpartiaknak","timestamp":"2019. február. 06. 14:44","title":"Tusk: Van a pokolban egy hely a Brexit hirdetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora, amilyenről Simicska csak álmodni mert, Mészáros vagyona pedig ma több, mint ötször akkora, mint Simicskáé volt a csúcson. Ide jutottunk négy év alatt.","shortLead":"Az egykori Simicska-cégek jelentős része Mészáros Lőrinc közelébe került, a médiabirodalom koncentrációja akkora...","id":"20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281faa6b-b461-4f9c-93a5-a49394ecb895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd65e98-a355-403e-b04d-08124ae90d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Negy_evvel_a_Gnap_utan__csak_az_oligarchakat_csereltek_le_vagy_valtozott_mas_is","timestamp":"2019. február. 06. 10:40","title":"Négy évvel a G-nap után - az oligarchákat cserélték le, vagy változott más is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy az Auchanban.","shortLead":"Dupla annyian dolgoznak részmunkaidőben a Lidlben, az Aldiban vagy a Pennyben, mint a Tescóban, a Sparban vagy...","id":"20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76367181-f953-4ff6-8a8a-6d38c560b0bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Elen_jarnak_a_diszkontok_a_reszmunkaidos_foglalkoztatasban","timestamp":"2019. február. 07. 05:45","title":"Élen járnak a diszkontok a részmunkaidős foglalkoztatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálták megakadályozni a rabszolgatörvény megszavazását.","shortLead":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok...","id":"20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5af19-de8f-4809-8ebf-f4c129c1f994","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","timestamp":"2019. február. 07. 15:31","title":"Rabszolgatörvény: Kövér büntetni készül, az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","shortLead":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","id":"20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0917bdd-e988-426e-9f78-00f265e634f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 05. 18:05","title":"Autósok, felkészülni! Tavasszal feltúrják a Szentendrei utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elszaporodott aranysakálok egy nemrég elhunyt asszony sírját is kiásták.","shortLead":"Az elszaporodott aranysakálok egy nemrég elhunyt asszony sírját is kiásták.","id":"20190206_Sakalok_tartanak_rettegesben_egy_falut_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b809ba-3111-4952-b869-17cc222df3ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Sakalok_tartanak_rettegesben_egy_falut_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 06. 16:46","title":"Sakálok tartanak rettegésben egy falut Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba – közölte Theresa May csütörtöki brüsszeli látogatása előtt a Downing Street.\r

","shortLead":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír...","id":"20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7dd1bd-3c7e-4bcd-b491-7dd83c330200","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","timestamp":"2019. február. 07. 05:54","title":"Brexit: London erősködik, garanciákat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]