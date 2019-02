Az új Ford Mustang Shelby GT500 egy 700 pluszos lóerejű autó, amelynek motorja egy 5.2 literes V8-as kompresszoros egység. Az első promóciós videójában még arra voltak büszkék, hogy a nyolchengeres elég nyersen hangzik, de el lehet némítani. Attól függően, hogy mennyire akarunk hangos kipufogórendszert, négy beállítás választható: csendes, normál, sportos és versenypálya.

Az alábbiakban hallható, hogy az új Mustang egyes módokban milyen zajt kelt, mind az autóban, mind azon kívül.

Bár a Ford még nem jelentette be, hogy a Shelby GT500 pontosan, milyen erős is, de egy dolog biztosan kijelenthető: kegyetlenül szól Track módban, főleg a videó végén 0:52-től. (Valaki nem is bírja az utcán, be is szól.)

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.