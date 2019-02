Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","shortLead":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","id":"20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bf394-0a97-43ad-a534-f1d1edcf73b2","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","timestamp":"2019. február. 08. 14:59","title":"Még 4-5 hónapig Budapesten maradnak a sziámi ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","shortLead":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","id":"20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3a6d5-a612-4403-975f-826ebba64bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 04:56","title":"Egy év alatt megháromszorozódott a kanyarós esetek száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében: Balog Zoltán korábbi miniszter tagja lett a Széchenyi- és Kossuth-díjakat odaítélő bizottságnak. Szőcs Géza költőt, volt államtitkárt váltja.","shortLead":"Nem művész, nem tudós, de mégis az ő szava is dönt a legnagyobb művészeti és tudományos elismerések odaítélésében...","id":"20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8825fa5f-cdd3-4147-ae35-1bac5468a7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Kossuth_es_Szechenyidijak_Balog_Zoltan_ujabb_poziciot_kapott","timestamp":"2019. február. 08. 18:58","title":"Kossuth- és Széchenyi-díjak: Balog Zoltán újabb pozíciót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



