A szegedi autósiskoláknak januártól kötelező begyűjteniük a tanuló vezetők legalább alapfokú végzettségét igazoló bizonyítványait, és azokat bemutatni a közlekedési hatóságnak – írja a delmagyar.hu.

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi, köztük az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Egy iskola munkatársa elmondta, hogy korábban elég volt a fénymásolat, most a közlekedési hatóságnál kell sorban állniuk, ahol megvizsgálják igazi-e a bizonyítvány. Mindezt úgy, hogy 700–800 tanulójuk van egy évben.

A megyei kormányhivatal szerint az eddigi gyakorlaton azért kellett változtatni, mert több tanuló is hamis iratokkal szerezte meg a vezetői engedélyét, ezért Csongrád megyében is kellett vizsgát törölni. Hozzátették, a végzettség igazolására jó a közjegyző által hitelesített másolat is.

