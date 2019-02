Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69e2e1b4-4e42-4e43-8790-952de3456b13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint négy évvel az első HoloLens bemutatója után úgy tűnik, a Microsoftnál elkészültek a kiterjesztett valósággal operáló szemüveg második generációs változatával.","shortLead":"Több mint négy évvel az első HoloLens bemutatója után úgy tűnik, a Microsoftnál elkészültek a kiterjesztett valósággal...","id":"20190212_microsoft_hololens_2_kiterjesztett_valosag_mesterseges_intelligencia_viselheto_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69e2e1b4-4e42-4e43-8790-952de3456b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fce84e-5e7a-4375-92fa-457fd4db520b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_microsoft_hololens_2_kiterjesztett_valosag_mesterseges_intelligencia_viselheto_eszkoz","timestamp":"2019. február. 12. 11:03","title":"Jön a Microsoft új csodaszemüvege, mesterséges intelligenciát is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c6f948-4a75-4991-84b5-82a2f35deb98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","shortLead":"Extra nehéz feladvánnyal jelentkezett a magyar grafikus, Dudolf.","id":"20190213_Valentin_napi_feladvany_keprejtveny_Dudolf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c6f948-4a75-4991-84b5-82a2f35deb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2015-63f0-413e-abdc-29c78efb2856","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Valentin_napi_feladvany_keprejtveny_Dudolf","timestamp":"2019. február. 13. 14:49","title":"Tesztelje a szemét ezzel a remek Valentin-napi feladvánnyal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","shortLead":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","id":"20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddc4637-12b9-4fb7-a0a9-b47c148bddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","timestamp":"2019. február. 12. 14:27","title":"Egy apáca megrendezte a saját halálát, hogy megszökhessen a zárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben győzött az 1,96 millió euró (626,5 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás...","id":"20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf67ee1-9dfa-4fba-a00d-7d8573acbb60","keywords":null,"link":"/sport/20190213_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_marton","timestamp":"2019. február. 13. 14:32","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és utasa is saját lábán hagyta el a repülőt.","shortLead":"A Piper PA-46 típusú kisgép túlfutott a pályán, majd egy jókora hótorlasznak vágódva állt meg. Szerencsére a pilóta és...","id":"20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da2770-7e3f-4ca7-987c-8fb37180c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8569bb-093f-44fa-a4a2-f8a43d1c75cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Baleset_ert_egy_kisgepet_a_vilag_egyik_legveszelyesebb_repuloteren","timestamp":"2019. február. 12. 15:02","title":"Baleset ért egy kisgépet a világ egyik legveszélyesebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]