[{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság az iOS-frissítéseknél is. Orvosolták ugyan a FaceTime-hibát, de lett helyette másik.","shortLead":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság...","id":"20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ab2aa5-8027-4872-8d69-2aa514dcae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","timestamp":"2019. február. 14. 10:03","title":"Javított az Apple az iPhone-okon kémkedős hibán, csak épp jött helyette újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves volt. ","shortLead":"80 éves volt. ","id":"20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ebaf81-9530-4729-95a7-cd2e2d5e5f46","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","timestamp":"2019. február. 13. 15:48","title":"Meghalt Tandori Dezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"","category":"kultura","description":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is beszélt a HVG-nek.\r

\r

","shortLead":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is...","id":"20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc341e2-200b-41c4-97d9-7adc30b2aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:39","title":"„Egy válságzóna peremén vagyunk, de én nem látok mélyszegénységet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy rábízza adatait a rugalmasabb online felhőalapú megoldásokra? Megmutatjuk, mi alapján érdemes döntenie a cégének.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy...","id":"lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cbe51-608f-427d-ae9d-0b1a78221290","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","timestamp":"2019. február. 15. 07:30","title":"Szerver vagy felhő? – Nem könnyű kérdés, de segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"}]