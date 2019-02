Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány által éppen megvágott költségvetéséből kell majd az Akadémiának kifizetnie ezt is. De akadémikusok nem kaphatják meg.","shortLead":"A kormány által éppen megvágott költségvetéséből kell majd az Akadémiának kifizetnie ezt is. De akadémikusok nem...","id":"20190218_Tenyleg_jaradekot_kapnak_az_idos_tudosok_ezzel_is_az_MTA_jar_rosszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139d108-661c-426b-b5dc-aae4d6bdcf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tenyleg_jaradekot_kapnak_az_idos_tudosok_ezzel_is_az_MTA_jar_rosszul","timestamp":"2019. február. 18. 20:02","title":"Tényleg járadékot kapnak az idős tudósok, de ezzel is az MTA jár rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem írt hozzá kommentárt.","shortLead":"Nem írt hozzá kommentárt.","id":"20190218_Tallai_Andras_lott_egy_szelfit_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a16901e-3dc2-4064-a2ec-fe1d91dab52f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tallai_Andras_lott_egy_szelfit_a_parlamentben","timestamp":"2019. február. 18. 18:24","title":"Tállai András lőtt egy szelfit a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással együtt sem feltétlen olcsók. ","shortLead":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással...","id":"20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e2a8f3-5463-4011-8dad-c88cf427c601","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","timestamp":"2019. február. 18. 17:23","title":"Közel 60 féle, messze nem csak tipikus nagycsaládos autó van, amire kormány pénzt adna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra akarják rátenni a kezüket.","shortLead":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra...","id":"20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3012111-3686-4e3b-afaf-82b9b0000023","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","timestamp":"2019. február. 18. 11:07","title":"A Corvinus mintájára szerveznék át az MTA-t, így kaparintanák meg a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hozták meg az engedélyezési tervek véglegesítéséhez szükséges döntéseket. ","shortLead":"Nem hozták meg az engedélyezési tervek véglegesítéséhez szükséges döntéseket. ","id":"20190218_Meg_el_sem_kezdodott_de_mar_csuszik_a_Blaha_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d30d1-9ebd-4372-ba1a-cf88518be1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Meg_el_sem_kezdodott_de_mar_csuszik_a_Blaha_felujitasa","timestamp":"2019. február. 18. 10:06","title":"Még el sem kezdődött, de már csúszik a Blaha felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott. A TZ95 azonban csak küllemre tűnik szerénynek.","shortLead":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott...","id":"20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a611da-2c24-43a5-8d81-74be3eaba559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","timestamp":"2019. február. 19. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: megjöttek a Panasonic új fotómasinái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]