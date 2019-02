Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert nincs elég szakember.","shortLead":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő...","id":"20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf35e3-a491-4e2b-b830-d788c9225e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","timestamp":"2019. február. 18. 00:03","title":"Nincs, aki megcsinálja Magyarországon a digitális forradalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","shortLead":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","id":"20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900ed42-912f-47a8-81ba-3997ebf65bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","timestamp":"2019. február. 18. 19:49","title":"A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","shortLead":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","id":"20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c4d6d8-0be0-4bef-9261-a38bddb8bdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","timestamp":"2019. február. 17. 20:31","title":"Vészesen emelkedik a légkör metántartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","shortLead":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","id":"20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294d4c7-0226-4fd4-95f8-07abe051cb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. február. 18. 12:32","title":"Hivatalos: itt a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","shortLead":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","id":"20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae35bc-5248-43e1-b5c7-097675064202","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","timestamp":"2019. február. 18. 12:39","title":"Eddig nem látott felvételek a szökött rab meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224b39c7-18a3-4430-8639-9c264acf80b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. A kormány utasította is Káslert legutóbbi határozatában, hogy intézkedjen az esemény megszervezéséért.","shortLead":"2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. A kormány...","id":"20190218_Ujabb_allami_penzek_nemzetkozi_tenisztornakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224b39c7-18a3-4430-8639-9c264acf80b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46320f-f7e8-4905-a55c-f8399bd7d2a5","keywords":null,"link":"/sport/20190218_Ujabb_allami_penzek_nemzetkozi_tenisztornakra","timestamp":"2019. február. 18. 21:39","title":"Újabb nemzetközi tenisztornák rendezésére adott százmilliókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]