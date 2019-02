Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan közeledett egy 8 éves kislányhoz, majd megölte és testét a patakba dobta.","shortLead":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan...","id":"20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86574957-86be-4e5f-a463-41bf089cbab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. február. 20. 10:51","title":"Őrizetben marad a fiatalkorú sólyi gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké. A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll.","shortLead":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor...","id":"20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd698f-a3d6-49ce-9bef-14dfffc2a25c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","timestamp":"2019. február. 21. 11:22","title":"Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","shortLead":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","id":"20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ce3a-7266-40c2-bb13-92dedc8e5c15","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","timestamp":"2019. február. 20. 14:48","title":"Az utolsó pillanatban mentették meg az egyévest, akinek a torkán akadt egy csokidarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","shortLead":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","id":"20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9857fe-b711-4511-8881-093f15fba4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome-nak a népszerűsége ellenére van egy komoly hibája: sok év csiszolgatása ellenére még mindig nagyon sok memóriát használ, és néhány oldal egyidejű megnyitása sok gépen már zavaróan lassúvá teszi. Egy érkező funkció ezen kíván változtatni.","shortLead":"A Google Chrome-nak a népszerűsége ellenére van egy komoly hibája: sok év csiszolgatása ellenére még mindig nagyon sok...","id":"20190221_google_chrome_canary_memoria_bongeszo_sebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182c3a0-bbde-4cf2-851a-6482edd2b911","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_google_chrome_canary_memoria_bongeszo_sebessege","timestamp":"2019. február. 21. 09:03","title":"Gyorsítót épít a Chrome böngészőbe a Google, már ki is próbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket.","shortLead":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön...","id":"20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad84fc-757c-4c8f-9708-2f9d5b9664df","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","timestamp":"2019. február. 21. 07:22","title":"Demokratákat, aktivistákat, újságírókat akart ölni az amerikai parti őrség egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több visszaélés történt a Nemzeti Közművek (NKM) földgázszolgáltatójára hivatkozva az utóbbi időszakban: a csalók szükségtelen műszaki beavatkozások elvégzésére kötnek szerződést az NKM ügyfeleivel, majd nem teljesítik a megbízást – közölte a társaság az MTI-vel szerdán.","shortLead":"Több visszaélés történt a Nemzeti Közművek (NKM) földgázszolgáltatójára hivatkozva az utóbbi időszakban: a csalók...","id":"20190220_Csalok_eltek_vissza_a_Nemzeti_Kozmuvek_nevevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bc1ce0-9df0-4e14-ac85-415795a64aa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Csalok_eltek_vissza_a_Nemzeti_Kozmuvek_nevevel","timestamp":"2019. február. 20. 10:45","title":"Csalók éltek vissza a Nemzeti Közművek nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735f282-6269-4cee-9a65-4c3a91eb1ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. február. 21. 12:33","title":"Tudósok leállítanák az 5G-s mobilhálózatok aktiválását, mert még nem tudhatjuk, milyen hatásuk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]