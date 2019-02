Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","shortLead":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","id":"20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4657e-2de8-4141-9c3b-25c775fdf9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","timestamp":"2019. február. 21. 10:18","title":"Úgy összeverte zárkatársát egy elítélt Szegeden, hogy most vádat emelnek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805761c5-4e77-40d2-bea4-a2603d038942","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magas a szálló por légköri koncentrációja.","shortLead":"Magas a szálló por légköri koncentrációja.","id":"20190221_Meg_mindig_rossz_a_levego_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805761c5-4e77-40d2-bea4-a2603d038942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1d37f-ca2f-41fd-93dd-84c375e08102","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Meg_mindig_rossz_a_levego_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 21. 09:09","title":"Még mindig rossz a levegő Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos agresszív módon viselkedett a biztonsági őrökkel. Egy belső MTVA-s felvétel szerint ennek ellenkezője lehet igaz.","shortLead":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos...","id":"20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b60eb8-458c-4f59-9c64-3e261cdfbaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","timestamp":"2019. február. 21. 10:40","title":"Egy köztévés videó szerint Hadházy nem támadt biztonsági őrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan választ adott az Iparművészeti Múzeum, amiből nem derül ki, milyen műtárgyakat adott a Karmelita kolostorba a Várgondnokságnak.","shortLead":"Olyan választ adott az Iparművészeti Múzeum, amiből nem derül ki, milyen műtárgyakat adott a Karmelita kolostorba...","id":"20190220_Titkolja_az_Iparmuveszeti_mit_adott_kolcson_Orban_uj_irodajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2158c482-78e1-464b-92c6-899d771599c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Titkolja_az_Iparmuveszeti_mit_adott_kolcson_Orban_uj_irodajaba","timestamp":"2019. február. 20. 11:01","title":"Titkolja az Iparművészeti, mit adott kölcsön Orbán új irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","shortLead":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","id":"20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39e1bd-83de-4215-9d18-84c1aaf35c30","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","timestamp":"2019. február. 21. 14:09","title":"Kiterítették az Oscar-gála vendégváró vörös szőnyegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát sem neveznénk előzmény nélkülinek. De tény: a fülhallgató és tartója jellegzetes kivitelét a cupertinói vállalat hozta divatba. A Samsung – a Huawei FreeBudsával ellentétben – nem kezdte el lemásolni az Apple receptjét, inkább saját korábbi formavilágát viszi tovább a Galaxy Buds néven szerda este bejelentett új termékében.","shortLead":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát...","id":"20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690f1940-889c-4045-80f0-af41fdde3e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű autókat is lehet vásárolni.","shortLead":"A dél-koreai gyártó merőben új kialakítású csúcstelefonjának alaposan megkérik az árát. Amiből akár már nagyobb méretű...","id":"20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e0020-9b4c-41c0-b5c8-504d8113acc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_ilyen_7_uleses_csaladi_autot_vagy_7es_bmwt_vehetunk_az_uj_samsung_csodatelefon_arabol","timestamp":"2019. február. 21. 13:21","title":"Ilyen 7 üléses családi autót vagy 7-es BMW-t vehetünk az új Samsung csodatelefon árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]