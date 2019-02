Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087ccb3c-ecfd-44d5-b25c-72a24055fa20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meleg közösség tagjait utasítják el leginkább Romániában egy telefonos, diszkriminációellenes felmérés szerint, de a magyarokat is 53 százalék utasítja el. A zsidókat viszont ehhez képest csak 46 százalék. De Soros Györgyről is kérdezték a románokat, 35,5 százalék szerint ártott Romániának.\r

\r

","shortLead":"A meleg közösség tagjait utasítják el leginkább Romániában egy telefonos, diszkriminációellenes felmérés szerint, de...","id":"20190226_A_romanok_kicsit_jobban_biznak_a_zsidokban_mint_a_magyarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ccb3c-ecfd-44d5-b25c-72a24055fa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64934689-c18d-42d0-9c59-076f9268c9a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_A_romanok_kicsit_jobban_biznak_a_zsidokban_mint_a_magyarokban","timestamp":"2019. február. 26. 14:13","title":"A románok kicsit jobban bíznak a zsidókban, mint a magyarokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"Fahidi Gergely","category":"velemeny","description":"A magyar rendőrség ugyanúgy nem védte az erőszaknak kitett képviselőket 2018-ban, ahogyan 1944-ben, vagy ahogyan nem védte meg magát a korábbi tv-székházat 2006-ban. Vélemény.","shortLead":"A magyar rendőrség ugyanúgy nem védte az erőszaknak kitett képviselőket 2018-ban, ahogyan 1944-ben, vagy ahogyan nem...","id":"20190226_Ki_mint_ved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69254609-4ffa-42a1-8196-e7e6a31f60fe","keywords":null,"link":"/velemeny/20190226_Ki_mint_ved","timestamp":"2019. február. 26. 12:45","title":"Ki mint véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron. ","shortLead":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres...","id":"20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccae37c-cc11-48d2-bde4-07ef7b627e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","timestamp":"2019. február. 27. 09:03","title":"Sikeres fiatal 30 alatt: a magyar származású játéktervező, aki felkerült a Forbes európai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c183e6-cf37-4ccb-9caf-3bce0c58575b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A spanyol gyártó cserélhető aksis újdonsága úgy néz ki, mint egy apró négykerekű űrhajó. Automatikusan felismeri, hogy ki vezeti, magától is tud közlekedni, és az ígéretek szerint igen olcsó lesz vele gurulni.","shortLead":"A spanyol gyártó cserélhető aksis újdonsága úgy néz ki, mint egy apró négykerekű űrhajó. Automatikusan felismeri...","id":"20190225_bkvjegy_olcsosagu_a_seat_uj_apro_villanyautojanak_a_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c183e6-cf37-4ccb-9caf-3bce0c58575b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6cb3e-e71c-48cb-a674-f9e0f9d2c99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_bkvjegy_olcsosagu_a_seat_uj_apro_villanyautojanak_a_hasznalata","timestamp":"2019. február. 25. 13:56","title":"BKV-jegy olcsóságú a Seat új apró villanyautójának a használata – meglestük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","shortLead":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","id":"20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5a599-a98a-400c-8aec-3c17eb88467c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. február. 26. 12:08","title":"Kommunistázva lépett ki a Jobbikból Hegedűs Lorántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert a Viggo Mortensen és Mahershala Ali szereplésével készült road movie-t nagyon lehet szeretni. Megindokoljuk, hogy miért.","shortLead":"Nem a Zöld könyv volt az idei Oscar-mezőny legerősebb filmje, tudnánk is vitatkozni a győzelmével, de nem akarunk. Mert...","id":"20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ec2cb-29d9-48a5-9bb9-cfdca7003fdf","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_kfc_rantott_csirkejevel_hadonaszo_viggo_mortensen_oscar_zold_konyv","timestamp":"2019. február. 25. 20:00","title":"A KFC rántott csirkéjével hadonászó Viggo Mortensen beleég a filmes emlékezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]