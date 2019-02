Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","shortLead":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","id":"20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a7166-91da-4da5-ae72-1743179feb38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. február. 27. 10:17","title":"Egyetlen ezrelékkel csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","shortLead":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","id":"20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d76fcbe-d5f5-40d7-9494-5360ec5c9e50","keywords":null,"link":"/elet/20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. február. 28. 10:36","title":"O1G jelzi a Fidesz-székházat a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","shortLead":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","id":"20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29411af-26c2-42a3-823e-23802c13cfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2019. február. 28. 09:51","title":"A migránskártyákkal próbálta Jávort sarokba szorítani a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó, egy „okosan buta” készülékről.","shortLead":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó...","id":"20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a49689a-25e5-4088-a285-8b760b3f4185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","timestamp":"2019. február. 28. 09:03","title":"Ez a mobil a világkiállítás legolcsóbb szenzációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","shortLead":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","id":"20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586218e5-fcb5-44dc-b794-db2609ccf24d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Rábízták a kutyát, de kidobta az ötödik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandcontent","description":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint egy éve felfelé ívelő trendben volt. Aztán jött 2018, és hatalmasat esett a teljes piac értéke. A bitcoin árfolyama 20 ezer dollárról majdnem 3 ezer dollárig zuhant. Akik lufit kiáltottak, büszkén verhették a mellüket, hogy igazuk volt. A sajtó a szkeptikusoktól lett hangos és legtöbbjük az iparág végét, a bitcoin teljes elértéktelenedését vizionálta. Nem így lett… ","shortLead":"A legtöbben 2017 második felében kezdtek bitcoinba vagy más kriptovalutába fektetni, amikor az árfolyam már több mint...","id":"20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5cd1f7-19d2-4817-af4b-49bb33d99e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad59ba-00d2-4031-9038-5ff45cd44370","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190227_Mi_adja_a_Bitcoin_igazi_erteket","timestamp":"2019. február. 27. 19:30","title":"Mi adja a Bitcoin igazi értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","shortLead":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","id":"20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab537b33-61a2-46aa-83e8-dd30488d8216","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","timestamp":"2019. február. 27. 07:54","title":"Több mint 400 milliót költöttek az újpalotai villamos terveire, aztán lefújták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]