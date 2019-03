Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","shortLead":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","id":"20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c772f-936e-4896-9d35-4f88231f5c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","timestamp":"2019. február. 27. 18:27","title":"4 év 8 hónap börtönt kapott egy újabb vádlott a parndorfi halálkamion-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek is beillő helyzeteket szül a létszámhiány, a fizetős betegek becsatornázása és a várólisták rövidítésének felülről érkező nyomása.\r

\r

","shortLead":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek...","id":"20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd435daa-9517-49ec-9e67-f8797cab23e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. február. 28. 10:58","title":"\"Orosz rulett\" - újabb hátborzongató beszámoló a magyar egészsügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába.","shortLead":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint...","id":"20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730b69a4-5ecb-44a1-9467-7e774395f524","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Titokban_probalt_magyarazkodni_a_Fidesz_a_nemeteknel","timestamp":"2019. február. 27. 17:11","title":"Titokban próbált magyarázkodni a Fidesz a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös jövőjükért, hiszen most minden jobb.","shortLead":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös...","id":"20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb0bad-91fa-41fb-aebb-3b918974d2ef","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","timestamp":"2019. február. 28. 07:31","title":"Kovács Patrícia elmagyarázza, hogy néha a válás a legjobb döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","id":"20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374a28b8-0611-454e-b6fb-e667db997828","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. február. 27. 12:28","title":"Nem szavazta meg a helyi Fidesz a költségvetést, elmarad az óvónők és az ápolók béremelése is a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","shortLead":"Két tenyérben elfért, ma már több mint három kiló, és az étvágya is jó. ","id":"20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc57d30-ece7-4d0c-8d90-cde91b613c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a52b1a1-3326-440e-b3f1-3f8dbb1eb975","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Kiengedtek_a_korhazbol_a_kisfiut_aki_268_grammal_szuletett","timestamp":"2019. február. 27. 13:39","title":"Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki 268 grammal született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","shortLead":"Az énekesnő zaklatásával vádolt férfi előzetes letartóztatásban volt, amikor öngyilkosságot követett el.","id":"20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b681c9-bc4b-40a4-9328-20209a0a5eb8","keywords":null,"link":"/elet/20190228_pasztor_anna_zaklatas_ongyilkossag","timestamp":"2019. február. 28. 11:24","title":"Pásztor Anna zaklatója haláláról: Borzasztóan sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]