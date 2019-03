Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a 64 éves férfi letartóztatását.
Vele csalta meg élettársa, még agyon is verte egy kalapáccsal

Egy Budapesten zajló művészeti képzés keretében állami gondozásban felnőtt fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy kitörhessenek a hátrányos helyzetükből. Hogyan tud a színházi nevelés segíteni ezeken az embereken, és miért tabutéma, hogy a „zaciból jöttek"? Három résztvevővel és az őket mentoráló rendezővel beszélgettünk.
„Engem ne sajnáljon senki" – állami gondozottak és az előítéletek

Mindenki automatikusan bekerülne a magán-egészségügyi rendszerbe is az állami mellett.
Így alakítaná át az egészségügyet az MNB

Pedig a piros az továbbra is tilos.
Újabb videón a somogyi rendőrök kedvenc bírságoló helye

Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága.
Laura Codruta Kövesit javasolja a szakbizottság az európai főügyészi tisztségre

\r

Nem a jelenlegi egyházak ellen, hanem a velük közös célokért akar dolgozni az eddigi tevékenységét márciusban lezáró Felház - erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában az átalakulás előtt álló keresztény misszió két alapítója, Ember Illés és Orbán Gáspár. Az alapítók meséltek a szervezet gazdasági hátteréről, de elmondták azt is, van-e dolga a Felháznak a menekült- vagy abortuszkérdéssel, és hogyan kezeli egy a szeretet hatalmát hirdető mozgalom, ha a kormány - élén az egyik alapító apjával - gyűlöletet szít egyes népcsoportok ellen.
Orbán Gáspár: Nem jó gyűlöletet szítani semmilyen népcsoport ellen A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","shortLead":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. Nem akadálymentesített otthonba vinnék Fótról a kerekesszékes gyerekeket Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele.
160 millió forintnyi uniós pénzt kapott Hörcsik Richárd fia egy borházra