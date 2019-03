Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc0cb56-21f2-4623-8cf4-c29696b9cd38","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"“Búcsúzni a szextől, ha eljön a klimax?”, “Változókor után rémálom a szex?” – ilyen és ehhez hasonló cikkek tömkelegét dobja fel a Google, ha rákeresünk a szex és menopauza szavakra. De tényleg ez az igazság? Ha jön a klimax, akkor biztosan nincs többé jó szex? Összegyűjtöttük az ilyenkor leggyakrabban jelentkező intim problémákat, azok okát és megoldásait is.\r

\r

","shortLead":"“Búcsúzni a szextől, ha eljön a klimax?”, “Változókor után rémálom a szex?” – ilyen és ehhez hasonló cikkek tömkelegét...","id":"remifeminplus_20190227_Igy_lesz_jo_a_szex_a_valtozokorban_is_menopauza_remifemin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc0cb56-21f2-4623-8cf4-c29696b9cd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9210282-540a-4edc-b5a6-e14e4e87555d","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190227_Igy_lesz_jo_a_szex_a_valtozokorban_is_menopauza_remifemin","timestamp":"2019. február. 28. 19:22","title":"Így lesz jó a szex a változókorban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"2337b29a-46b5-4dc3-98dc-07d591812131","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki egyedüli nyertesként találja el mind az öt számot, 2 milliárd 895 millió forint üti a markát.","shortLead":"Ha valaki egyedüli nyertesként találja el mind az öt számot, 2 milliárd 895 millió forint üti a markát.","id":"20190301_22_hete_halmozodik_az_Otoslotto_tortenetenek_nyolcadik_legnagyobb_nyeremenye_kelhet_el_holnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8daff0f-f396-4fcf-86a7-e3689860ab85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_22_hete_halmozodik_az_Otoslotto_tortenetenek_nyolcadik_legnagyobb_nyeremenye_kelhet_el_holnap","timestamp":"2019. március. 01. 10:44","title":"22 hete halmozódik, az Ötöslottó történetének nyolcadik legnagyobb nyereménye kelhet el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","shortLead":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","id":"20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b275a0-ce78-4554-b171-032a67dc02b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"Többemeletes háznak ütközött egy kisrepülőgép Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által is magáénak követelt Kasmír tartományban. Miközben a két hadsereg lövi egymást, Pakisztán – jószándékát bizonyítandó – visszaengedte Indiába a néhány napja lelőtt indiai harci gép pilótáját.","shortLead":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által...","id":"20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aea775-458d-4e0e-8fb3-b2e5e73aefd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","timestamp":"2019. március. 02. 11:30","title":"A háború szélére sodródott a két atomhatalom, Pakisztán és India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A junior tornászok győri világbajnokságán is alkalmazzák azt a szoftvert, amely segít majd a pontszámok kialakításában.","shortLead":"A junior tornászok győri világbajnokságán is alkalmazzák azt a szoftvert, amely segít majd a pontszámok kialakításában.","id":"20190301_pontozas_szoftver_torna_junior_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=067b7dad-1aaf-4e3e-9952-168dbe05ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8b6e43-5e34-42ed-8c3a-1d7ae09ca12a","keywords":null,"link":"/sport/20190301_pontozas_szoftver_torna_junior_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 01. 18:40","title":"Számítógép segít pontozni a torna-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros illetékes cége cikkünk megjelenése után jelezte: épp most kezdték meg az intézkedést, az autót a jövőhéten elszállítják.","shortLead":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros...","id":"20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c479e2-9d9b-4eec-beb7-5442bc835117","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","timestamp":"2019. március. 01. 06:41","title":"A nap fotója: a budapesti roncsautó, ami évek óta foglal egy fizetős parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]