[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","shortLead":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","id":"20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da899f5-f318-45ac-8037-8b91457a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 04. 15:57","title":"Egyre több a Dominik és a Zoé Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","shortLead":"Három elítélt került be az új börtönegységbe, de hamarosan tovább nőhet az ott raboskodók száma.","id":"20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090f91a-797d-4e09-a9f1-8c2e527f5414","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Atadtak_az_elso_transznemubortont_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 03. 20:30","title":"Átadták az első transznemű-börtönt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","shortLead":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","id":"20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e90138e-635f-44e7-bd6e-4f62e11acd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","timestamp":"2019. március. 03. 15:51","title":"Dühös a román vasút vezére az újságírókra, mert felébresztették, pedig csak két vonat siklott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb problémákat okozhat a munkaerőhiány.","shortLead":"Egyre nagyobb problémákat okozhat a munkaerőhiány.","id":"20190303_Minden_evben_tobb_szazezer_uj_bevandorlora_van_szuksege_Nemetorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97123f08-1c81-492b-b971-94d648b37ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Minden_evben_tobb_szazezer_uj_bevandorlora_van_szuksege_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 20:53","title":"Minden évben több százezer új bevándorlóra van szüksége Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják.","id":"20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c5329-af21-4ebb-98a9-b5ffead841d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","timestamp":"2019. március. 04. 07:17","title":"Elfogták a férfit, aki vascsővel támadt egy válogatott sportolóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai országból a BBC információi szerint. Összehasonlításképpen 2018 első kilenc hónapjában összesen 95 ember kapott menekültstátuszt nálunk. Ez az 1100 ember majdnem annyi, amennyit Olasz- és Görögországból kellett volna átvennünk.","shortLead":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai...","id":"20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff194bb-ff2f-4b05-99fc-dadeb46b36c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"BBC: Még 750 venezuelai jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége.","shortLead":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb...","id":"20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228718c-cbb0-49a7-8bd2-0854c4fce6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","timestamp":"2019. március. 03. 11:43","title":"Új főellenséget találtak maguknak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első koncertre minden jegy elkelt, a tenor így duplázni fog.","shortLead":"Az első koncertre minden jegy elkelt, a tenor így duplázni fog.","id":"20190304_Andrea_Bocelli_nem_is_egy_hanem_ket_koncertet_ad_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3f19e-7901-4601-807f-489ed097bef9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Andrea_Bocelli_nem_is_egy_hanem_ket_koncertet_ad_Budapesten","timestamp":"2019. március. 04. 11:23","title":"Andrea Bocelli nem is egy, hanem két koncertet ad Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]