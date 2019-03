Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","shortLead":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","id":"20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e371cc-20fc-4b5f-88ac-a7f6a13cb18f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","timestamp":"2019. március. 03. 14:16","title":"Bitcoin milliárdosé az árokban elhagyott élénklila Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint a lengyeleknél. És bármilyen furcsa ez első olvasásra, ez nem feltétlen jó hír.","shortLead":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint...","id":"20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36829d28-6c38-4c17-830f-a4e9cfe9cf9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","timestamp":"2019. március. 03. 18:21","title":"800 ezresnél is jobb kezdő átlagfizetést jósolnak a lengyel ovisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott sajtótájékoztatót. A héten azért jelentették fel a város vezetőit, mert szabálytalanul és áron alul juttatták bérlakáshoz a lakásügyi tanács rokonát, most ebben az ügyben találtak újabb bizonyítékokat.","shortLead":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott...","id":"20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae9c7b6-de81-4540-8dc9-7e7a199068ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:06","title":"Márki-Zay Péter meghekkelte a Fidesz sajtótájékoztatóját Hódmezővásárhelyen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava azt írja, nem a minőség számít.","shortLead":"A Népszava azt írja, nem a minőség számít.","id":"20190305_Azokat_kuldi_el_az_ELTEn_akiken_a_legtobbet_lehet_sporolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2e66cd-6dd3-452a-98af-a0698658a03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Azokat_kuldi_el_az_ELTEn_akiken_a_legtobbet_lehet_sporolni","timestamp":"2019. március. 05. 08:18","title":"Azokat küldi el az ELTE-n, akiken a legtöbbet lehet spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai országból a BBC információi szerint. Összehasonlításképpen 2018 első kilenc hónapjában összesen 95 ember kapott menekültstátuszt nálunk. Ez az 1100 ember majdnem annyi, amennyit Olasz- és Görögországból kellett volna átvennünk.","shortLead":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai...","id":"20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff194bb-ff2f-4b05-99fc-dadeb46b36c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"BBC: Még 750 venezuelai jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a múlt héten kapott sztrókot, azóta kórházban kezelték. ","shortLead":"A színész a múlt héten kapott sztrókot, azóta kórházban kezelték. ","id":"20190304_Meghalt_a_korhazban_Luke_Perry_a_Beverly_Hills_90210_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27a3ff-dc51-41bf-a9bd-54ae461ea7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Meghalt_a_korhazban_Luke_Perry_a_Beverly_Hills_90210_sztarja","timestamp":"2019. március. 04. 19:11","title":"Meghalt a kórházban Luke Perry, a Beverly Hills 90210 sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem most kellene a néppárti tagpártoknak kiborulniuk a Fidesz miatt, hanem akkor kellett volna, amikor a CEU-t külföldre kényszerítette, a civileket támadta vagy újságok megszűnését érte el – odaszólt az EPP pártjainak Judith Sargentini.\r

\r

","shortLead":"Nem most kellene a néppárti tagpártoknak kiborulniuk a Fidesz miatt, hanem akkor kellett volna, amikor a CEU-t...","id":"20190304_Sargentini_a_Fidesz_nepparti_kizarasi_kiserleterol_ez_mar_csak_eso_utan_koponyeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58c194d-6a7a-4b84-a4fc-ca916be6474e","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Sargentini_a_Fidesz_nepparti_kizarasi_kiserleterol_ez_mar_csak_eso_utan_koponyeg","timestamp":"2019. március. 04. 13:04","title":"Sargentini a Fidesz néppárti kizárási kísérletéről: Ez már csak eső után köpönyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]