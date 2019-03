Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","shortLead":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","id":"20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44430040-0f9c-4ecf-8650-c12b2a49a678","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 07:30","title":"Bajor segítséget fog ajánlani a CEU-nak Budapesten Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3882bf02-f021-4d5e-9c09-cdc30679b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasárnapi reggeli repülőgép-szerencsétlenségben meghalt egy szlovák politikus családja is. Az etióp légitársaság Nairobiba menő gépe zuhant le, fedélzetén összesen 157 emberrel. Megjelentek az első információk a gépen utazó személyek kilétéről, és az első képek is felkerültek a netre a becsapódás helyszínéről. ","shortLead":"A vasárnapi reggeli repülőgép-szerencsétlenségben meghalt egy szlovák politikus családja is. Az etióp légitársaság...","id":"20190310_Egy_ismert_szlovak_politikus_es_ENSZalkalmazottak_is_utaztak_a_lezuhant_afrikai_utasszalliton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3882bf02-f021-4d5e-9c09-cdc30679b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71da3741-3440-4ec7-bc2a-29e318d53779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Egy_ismert_szlovak_politikus_es_ENSZalkalmazottak_is_utaztak_a_lezuhant_afrikai_utasszalliton","timestamp":"2019. március. 10. 15:42","title":"Egy ismert szlovák politikus családja és ENSZ-alkalmazottak is utaztak a lezuhant afrikai utasszállítón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt hónapokban feltöltődött, így örömmel mondott igent Florentino Pérez elnök hívó szavára.","shortLead":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt...","id":"20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395ecf4-f5bb-4979-a2a5-e10378c5a430","keywords":null,"link":"/sport/20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","timestamp":"2019. március. 12. 06:20","title":"Zidane: Örülök, hogy hazatértem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar Bálint eljutott odáig, hogy ha „szaros a gatya, le kell váltani”, nem kell megvárni, míg kitisztul a fenék.","shortLead":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar...","id":"20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c07d26-00ad-4c73-bd11-8ce98132ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 06:45","title":"„Pechje van Orbánnal Magyarországnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat leválasztásába, vagy a megkérdezésük nélkül veszik el azt tőlük. ","shortLead":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat...","id":"20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb0506-b883-40a9-9abe-1e605433b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","timestamp":"2019. március. 11. 21:59","title":"Palkovics gyakorlatilag megzsarolta az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","shortLead":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","id":"20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d44360f-6bf8-402d-ad4f-e9369f6a7ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","timestamp":"2019. március. 11. 06:41","title":"Tudta? Nemcsak a gyorshajtókat, a túl lassan közelekedőket is büntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","id":"20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4672c-2843-4c26-ab44-46bd7a7ee067","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. március. 11. 05:03","title":"Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]