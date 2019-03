Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében a nyirokcsomók eltávolítását is végrehajtották, az új ismeretek azonban egy másik irány felé vezetik a szakértőket.

Máshogy kell csinálni: a petefészekrák-műtétek teljes újragondolását eredményezte egy új terápia

Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","shortLead":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



Az egész EU-ból kitiltják a problémás Boeing-gépeket

Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.

Találtak egy eddig teljesen ismeretlen dinoszauruszfajt

A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele menti-e, vagy inkább kibabrál a magyar miniszterelnökkel, akinek nagyon fontos a Néppártban maradás.","shortLead":"A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele menti-e, vagy inkább kibabrál a magyar miniszterelnökkel, akinek nagyon fontos a Néppártban maradás.

Weber csak a CEU-t menti meg ezzel a trükkel, vagy Orbán "arcát" is?

Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.

Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?

Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Manfred Weber sajtótájékoztatójára, magyarázta az Orbán–Weber-találkozót.","shortLead":"Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Manfred Weber sajtótájékoztatójára, magyarázta az Orbán–Weber-találkozót.

Orbán kész bocsánatot kérni a hasznos idiótázásért

Egyre durvább esetek kerülnek nyilvánosságra R. Kelly múltjáról.

Újabb szexvideó került elő R. Kelly múltjáról.","id":"20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab7141-1541-4f6b-b3c6-9c47d8df409e","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Ujabb_szexvideo_kerult_elo_R_Kellyrol","timestamp":"2019. március. 12. 20:56","title":"Újabb szexvideó került elő R. Kellyről

A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.

Határozatlan idejű sztrájk kezdődött a Hankooknál