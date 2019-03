Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39 százalékon áll, míg a hivatalosan függetlenként induló, de az exminiszterelnök, Robert Fico emberének tartott Maros Sefcovic 19 százalék körüli eredményre számíthat az első fordulóban.","shortLead":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39...","id":"20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816ba2e-4cb2-4ec1-9c5e-c42d4d64d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. március. 16. 23:59","title":"A részeredmények szerint Caputová és Sefcovic jut a szlovák elnökválasztás második fordulójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz, közben egy óriási családi üzleti birodalom állt mögötte.","shortLead":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz...","id":"201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ee81c-095f-451a-b6d4-3adfc4c75e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","timestamp":"2019. március. 17. 19:00","title":"Bármily meglepő, a rúzs- és a szájceruzabiznisz lenyomta a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig maradt például vetési varjú Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerint a monokulturális mezőgazdaság és a globális felmelegedés miatt sokkal több madár pusztul el, alig...","id":"20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38686da3-f552-44e5-9ef4-f8076cdb1f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_Nem_a_golyakra_vadaszo_kozelkeletiek_a_madarak_legnagyobb_ellensegei","timestamp":"2019. március. 18. 06:06","title":"Nem a gólyákra vadászó közel-keletiek a madarak legnagyobb ellenségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ugyanis nem szólalt fel az ellenzéki rendezvényen március 15-én. Erről az \"apróságról\" be is számolt a közösségi oldalán, utalva a kormánymédia hitelességi gondjaira.","shortLead":"A politikus ugyanis nem szólalt fel az ellenzéki rendezvényen március 15-én. Erről az \"apróságról\" be is számolt...","id":"20190316_Szel_Bernadett_unnepi_felszolalasat_is_ekezte_a_Lokal_de_volt_egy_kis_bokkeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d87cd-e2b5-4362-a061-69ce45c7e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Szel_Bernadett_unnepi_felszolalasat_is_ekezte_a_Lokal_de_volt_egy_kis_bokkeno","timestamp":"2019. március. 16. 12:38","title":"Szél Bernadett ünnepi felszólalását (is) ekézte a Lokál, de volt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","shortLead":"A fiút a jánoshalmi vasútállomásnál látták utoljára. ","id":"20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feea2d36-2416-4590-a115-c03bfc5e9f38","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Eltunt_14_eves_fiut_keresnek_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2019. március. 17. 15:10","title":"Eltűnt 14 éves fiút keresnek Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de a kapitányságról már gyanúsítottként távozott.","shortLead":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de...","id":"20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22617c8-60b0-4f9f-866f-c5e716b9f611","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","timestamp":"2019. március. 16. 15:13","title":"Lebukott a magát fifikásnak tartó benzintolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","shortLead":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","id":"20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fd60a-8308-4f52-a35d-2586d7121a00","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","timestamp":"2019. március. 17. 21:03","title":"Alig érkeznek menekültek Olaszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]