Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből mikrobiológiai eljárással kivont élesztőből készítette el új sörét. ","shortLead":"Egy amerikai sörfőzde egy 133 éve elsüllyedt utasszállító hajó maradványai között talált palackozott sörökből...","id":"20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c074d3-d695-4041-a86a-b5b601ae7337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d67e-c756-4b50-9cf6-69778c21a9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_ss_oregon_oceanjaro_hajo_sor_soreleszto_deep_ascent","timestamp":"2019. március. 18. 00:03","title":"Meglepődtek a búvárok, amikor jóféle söröket találtak a 133 éve elsüllyedt luxushajón – most \"újrafőzték\" őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás milyen veszélyekkel jár, azt jól illusztrálja a Nike okoscipőjének esete.","shortLead":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás...","id":"20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b10e1bf-1214-45f4-bfbc-6a750b3b5be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","timestamp":"2019. március. 18. 12:03","title":"Napi abszurd: több tucat embernek nem sikerült bekötnie a cipőjét, mert nem működött a szoftver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Federer elvileg pihentebb volt, mégis a fiatal osztrák nyerte az első 1000-es döntőjét.\r

\r

","shortLead":"Federer elvileg pihentebb volt, mégis a fiatal osztrák nyerte az első 1000-es döntőjét.\r

\r

","id":"20190318_Tenisz_Thiem_legyozte_Federert_megvan_az_elso_1000es_tornaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9039f8-b7c3-4bac-8c7b-4df6b283fdb9","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Tenisz_Thiem_legyozte_Federert_megvan_az_elso_1000es_tornaja","timestamp":"2019. március. 18. 08:57","title":"Tenisz: Thiem legyőzte Federert, megvan az első 1000-es tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","shortLead":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","id":"20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e04af6-558f-45e3-983a-46a614ed97b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","timestamp":"2019. március. 17. 08:37","title":"Szlovák elnökválasztás: Caputová kapta a legtöbb szavazatot, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig bezavarnak az előlapi szenzorok, pontosabban az ezeket rejtő megoldások. A gyártók évek óta ígérgetik telefonjaikról, hogy csupakijelzős mobilok lesznek, de úgy tűnik, még várnunk kell rá, hogy ez a marketingszöveg minden részletében fedje a valóságot.","shortLead":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig...","id":"20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33e1cc-ce6f-4c1d-9692-9d4ac0c0e28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","timestamp":"2019. március. 17. 08:03","title":"Mikor jelenik meg végre tényleg a \"jövő mobilja\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti beruházásokra hatalmas összeget fordít Magyarország, részben uniós forrásból.","shortLead":"Az R - KORD Építőipari Kft. szerződésállományának értéke 20,3 milliárd forinttal bővült július óta. A vasúti...","id":"20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f85cdba-4b25-4b62-895b-62337812a03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Aranybanya_Meszaros_vasutepito_cege","timestamp":"2019. március. 18. 14:48","title":"Aranybánya Mészáros vasútépítő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi Befektetési Bankig, és arra jut, hogy miközben élesedik az ellentét a nyugati országok és Putyin között, a nagy magyar–orosz barátság felettébb gyanús.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi...","id":"20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525d247-d258-4ccf-ae2a-427abf5539de","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","timestamp":"2019. március. 18. 11:35","title":"New York Times: Erős a gyanú, hogy Orbán Putyin trójai falova az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Rudolf Péterje vagy Kern Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f8544-2221-42e4-a70f-144474e21fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","timestamp":"2019. március. 16. 20:00","title":"Jéger Zsombor: Mindig van nálam egy-két csikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]