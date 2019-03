Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon dolgozik, hogy elhárítsa a támadást. Már a norvég kormány is besegít nekik.","shortLead":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon...","id":"20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265db82-4ea7-4a50-933b-4ab960246c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb alumíniumgyártóját, már a norvég kormány is besegít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","shortLead":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","id":"20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8838d2-f0aa-45dc-b3e4-46892f400829","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","timestamp":"2019. március. 19. 21:36","title":"Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és oxigénre bontani.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és...","id":"20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe9feb-9901-4e2b-afaf-8894d28af43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","timestamp":"2019. március. 19. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest...","id":"20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6605df5-49c2-4b0a-8891-7ffc8a41355a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","timestamp":"2019. március. 20. 16:59","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a csecsemőjét kádba fojtó anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán közzétett kutatás szerint.\r

\r

","shortLead":"Salgótarján a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogságszint rangsorában a boldogság világnapja alkalmából szerdán...","id":"20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10356f8-7f04-4978-823f-314bd17dc1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Tatabanya_Magyarorszag_legboldogabb_varosa","timestamp":"2019. március. 20. 15:00","title":"Tatabánya Magyarország legboldogabb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és...","id":"20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3dfee-9870-41cd-a71b-6b9d8c695874","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 19. 20:12","title":"Hiába a bírósági döntés, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]