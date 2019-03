Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. ","shortLead":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz...","id":"20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce720019-d8d7-4ea4-ae74-f1a16866d056","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 18:46","title":"Hivatalos: Felfüggesztik a Fideszt a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén csúcsosodhat ki. Visszaidéztük a nem mindennapi vita fő mozzanatait.","shortLead":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén...","id":"20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbcd35-c450-4f42-a58d-6fd2a9610567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","timestamp":"2019. március. 20. 06:30","title":"Sallerek, kültelki trükkök és hasznos idióták: az út a Fidesz kizárásáról döntő EPP-szavazásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki pártok a Fidesz vereségeként értékelték az Európai Néppárt (EPP) szerdai brüsszeli ülésén történteket, közülük többen jelezték: sajnálják, hogy az EPP nem zárta ki a Fideszt.","shortLead":"Ellenzéki pártok a Fidesz vereségeként értékelték az Európai Néppárt (EPP) szerdai brüsszeli ülésén történteket...","id":"20190321_ellenzek_epp_fidesz_orban_viktor_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739903c7-2b82-45ac-bce7-0d6d354c6efb","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_ellenzek_epp_fidesz_orban_viktor_ertekeles","timestamp":"2019. március. 21. 05:31","title":"Nyílt seb, hatalmas kudarc, Orbán blöffjátékának vége – ellenzéki értékelések a Fideszről szóló néppárti döntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül (?) közzétette, hogy mennyibe kerül majd a készülék.","shortLead":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül...","id":"20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15abec1-8e8e-4c98-8801-1744b3318b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 20. 19:33","title":"Kiszivárgott videó: működés közben a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak a konzervatívokkal, és így vele szemben is.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak...","id":"20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e28f9-37e3-45ca-a913-e11e598bde9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","timestamp":"2019. március. 20. 12:33","title":"Trump: A Facebook és a Twitter összejátszanak, hogy elnémítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9868a9-6f8a-4b2a-b8c8-4ac378b14746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Anènes-le-Vieux-től származó Lazareth LMV 496 hoverbike a repülés mellett, közlekedhet sima motorkerékpárként is.","shortLead":"A franciaországi Anènes-le-Vieux-től származó Lazareth LMV 496 hoverbike a repülés mellett, közlekedhet sima...","id":"20190319_Lazareth_LMV_496_repulomotor_hoverbike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9868a9-6f8a-4b2a-b8c8-4ac378b14746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48784a93-2887-4cd9-bb78-44cd595ac32e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_Lazareth_LMV_496_repulomotor_hoverbike","timestamp":"2019. március. 20. 10:23","title":"Videó: teszten már felszállt a franciák repülő motorkerékpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]