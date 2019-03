Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már azt is tudni, milyen lesz az új program felülete.","shortLead":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már...","id":"20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bee7d5-0729-40e7-9584-eac714338921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2019. március. 05. 13:33","title":"Kiszivárgott, ilyen lesz a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb problémákat okozhat a munkaerőhiány.","shortLead":"Egyre nagyobb problémákat okozhat a munkaerőhiány.","id":"20190303_Minden_evben_tobb_szazezer_uj_bevandorlora_van_szuksege_Nemetorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97123f08-1c81-492b-b971-94d648b37ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Minden_evben_tobb_szazezer_uj_bevandorlora_van_szuksege_Nemetorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 20:53","title":"Minden évben több százezer új bevándorlóra van szüksége Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja. A dokumentum „hatékony, szolgáltató államot” ígér – átnéztük, hogyan valósítanák meg ezt.","shortLead":"Leépítésekből kell finanszírozni a béremelést, és minél több szolgáltatás digitalizálni – erre a megállapításra jut...","id":"20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436016c0-d941-49ea-8c68-e830e2126a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_A_kirugott_allami_dolgozok_fizetesebol_emelne_a_tobbiek_beret_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 05. 12:05","title":"A kirúgott állami dolgozók fizetéséből emelné a többiek bérét a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg a régészek Észak-Angliában, Hadrianus falánál.","shortLead":"A római katonák által, több mint 1800 évvel ezelőtt készített \"graffitik\" háromdimenziós dokumentálását kezdték meg...","id":"20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff74dbc-7621-4ce0-8c85-202ecf2a5958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc066-a9ef-4648-b4aa-3f74672aaa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_romai_kori_falfelirat_hadrianus_fala_haromdimenzios_dokumentalas","timestamp":"2019. március. 03. 16:03","title":"Lézerrel szkennelik be, 3D-ben a Hadrianus falán talált római kori \"graffitiket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion...","id":"20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eae06b2-9c79-4163-955a-5ba1b68e7ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","timestamp":"2019. március. 04. 10:28","title":"Autóval menne az új Puskás-stadionba? Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Guaidó hazatérésével a letartóztatását kockáztatja, mivel figyelmen kívül hagyta a vele szemben elrendelt kiutazási tilalmat. ","shortLead":"Guaidó hazatérésével a letartóztatását kockáztatja, mivel figyelmen kívül hagyta a vele szemben elrendelt kiutazási...","id":"20190304_Visszatert_Venezuelaba_Maduro_ellenfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b99b640-f8e3-4a4d-9754-20f6dd06a1fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Visszatert_Venezuelaba_Maduro_ellenfele","timestamp":"2019. március. 04. 18:28","title":"Visszatért Venezuelába Maduro ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]